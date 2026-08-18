Almonty Industries Aktie leidet unter Verkäufen - 18.08.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Almonty Industries Aktionäre einen Verlust von -6,46 % hinnehmen.

Am heutigen Handelstag musste die Almonty Industries Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,35 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,28 %, geht es heute bei der Almonty Industries Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +17,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Almonty Industries +78,75 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,52 % 1 Monat +15,16 % 3 Monate -6,46 % 1 Jahr +265,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.08.2026, 09:44 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den trotz schwachem Gesamtmarkt stabilen Aufwärtstrend der Almonty-Aktie. Technisch gilt der Bereich von 16,50–17 US-Dollar als Hürde; steigendes Volumen könnte den Weg zum Allzeithoch öffnen, während ein Rückfall unter 16 Dollar als Risiko gilt. Zudem wird das ab 24.08.2026 startende Aktienrückkaufprogramm als positives Signal für Bewertung, Kurs und mögliche Übernahmen bewertet. Sangdong und steigende Wolframpreise stützen die optimistische Fundamentalerwartung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 288 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,99 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

An den Rohstoffmärkten baut sich ein großer Sturm auf. Dieser wird getrieben von der Transformation hin zu klimaneutraler Energie, einer extrem hohen Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und deren Rechenleistung sowie geopolitischen Konflikten …

So schlagen sich die Wettbewerber von Almonty Industries

Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,04 %.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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