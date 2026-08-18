SpaceX - Aktie zeigt Schwäche - 18.08.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei SpaceX insgesamt ein Minus von -5,76 % zu verkraften.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SpaceX Aktie. Mit einer Performance von -1,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,50 %, geht es heute bei der SpaceX Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +4,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,58 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SpaceX -5,76 % verloren.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,56 % 1 Monat +13,58 % 3 Monate -5,76 % 1 Jahr -5,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.08.2026, 09:45 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Bewertung und mögliche Übertreibung der SpaceX-Aktie. Diskutiert werden eine mögliche Korrektur durch anstehende Aktienfreigaben, Volatilität sowie Absicherungen per Puts, Covered Calls oder Teil-Shorts. Befürworter verweisen auf Elon Musk, SpaceX und Starlink, während Kritiker Zweifel an nachhaltiger Monetarisierung, institutionellen Verflechtungen und der Bewertung äußern. Starlink als vollständiger Ersatz für Mobilfunknetze wird angezweifelt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 959,73 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, Airbus und Co.

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,63 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,27 %. Northrop Grumman legt um +0,04 % zu

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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