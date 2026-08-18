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    Besonders beachtet!

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    AIXTRON Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 18.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die AIXTRON Aktie bisher Verluste von -4,85 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 18.08.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 18.08.2026

    Am heutigen Handelstag musste die AIXTRON Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,85 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,27 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von AIXTRON mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,37 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +3,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,67 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +143,64 % gewonnen.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,37 %
    1 Monat +6,67 %
    3 Monate -18,37 %
    1 Jahr +215,97 %
    Stand: 18.08.2026, 09:45 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile AIXTRON-Aktie, die teils im Gleichlauf mit Coherent, Lumentum, Micron und Infineon fällt, obwohl starke KI-Nachfrage und begrenzte Fertigungskapazitäten der Zulieferer positiv gewertet werden. Eine Analyse sieht bei wachsendem Auftragseingang, Auftragsbestand und Chancen in InP-, GaN- und SiC-Technik rund 19 % Potenzial bis 50 Euro, verweist aber auf Ausführungsrisiken. Zusätzlich werden 2D-Materialien und neue Chiparchitekturen als langfristige Chancen diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,56 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,39 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,02 %.

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    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    -5,68 %
    -1,43 %
    +6,67 %
    -18,37 %
    +215,97 %
    +22,10 %
    +86,68 %
    +657,48 %
    +556,09 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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