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SILTRONIC AG Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 18.08.2026
Am heutigen Handelstag muss die SILTRONIC AG Aktie bisher Verluste von -4,13 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.
Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.
SILTRONIC AG aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.08.2026
Die SILTRONIC AG Aktie notiert aktuell bei 85,95€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,13 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,70 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,46 %, geht es heute bei der SILTRONIC AG Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Obwohl die SILTRONIC AG Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,66 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +15,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +82,38 % gewonnen.
SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+15,66 %
|1 Monat
|+3,61 %
|3 Monate
|+1,66 %
|1 Jahr
|+145,99 %
Informationen zur SILTRONIC AG Aktie
Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,84 Mrd. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,28 %.
SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?
Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.