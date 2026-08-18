Lanxess Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 18.08.2026

Die Lanxess Aktie ist bisher um -5,11 % auf 14,300€ gefallen. Das sind -0,770 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute bei der Lanxess Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Lanxess Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -22,83 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lanxess einen Rückgang von -17,25 %.

Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,49 % 1 Monat -7,28 % 3 Monate -22,83 % 1 Jahr -41,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.08.2026, 09:46 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach der kritischen Berenberg-Einschätzung und die Frage, ob Lanxess bei etwa 15 Euro oder erst bei 12 Euro attraktiv bewertet ist. Einige sehen wegen besserer Umsatz- und Free-Cashflow-Zahlen sowie des Sparprogramms Erholungspotenzial und kaufen nach. Andere verweisen auf strukturelle Schwächen, hohe Kosten, Konjunkturrisiken und einen anhaltenden Abwärtstrend. Auch mögliche Übernahmefantasie und Insiderkäufe werden diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,24 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,25 %. Solvay notiert im Plus, mit +0,08 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +0,95 %. Covestro verliert -0,17 %

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Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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