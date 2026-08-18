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    Besonders beachtet!

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    Lanxess Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 18.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Lanxess Aktie bisher Verluste von -5,11 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.

    Besonders beachtet! - Lanxess Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 18.08.2026
    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

    Lanxess Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 18.08.2026

    Die Lanxess Aktie ist bisher um -5,11 % auf 14,300 gefallen. Das sind -0,770  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute bei der Lanxess Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Lanxess Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -22,83 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lanxess einen Rückgang von -17,25 %.

    Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,49 %
    1 Monat -7,28 %
    3 Monate -22,83 %
    1 Jahr -41,19 %
    Stand: 18.08.2026, 09:46 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach der kritischen Berenberg-Einschätzung und die Frage, ob Lanxess bei etwa 15 Euro oder erst bei 12 Euro attraktiv bewertet ist. Einige sehen wegen besserer Umsatz- und Free-Cashflow-Zahlen sowie des Sparprogramms Erholungspotenzial und kaufen nach. Andere verweisen auf strukturelle Schwächen, hohe Kosten, Konjunkturrisiken und einen anhaltenden Abwärtstrend. Auch mögliche Übernahmefantasie und Insiderkäufe werden diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.

    Zur Lanxess Diskussion

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,24 Mrd. € wert.

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    Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lanxess

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    ISIN:DE0005470405WKN:547040
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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