Sixt Aktie klettert deutlich - 18.08.2026

Die Sixt Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,13 % auf 74,30€ zulegen. Das sind +2,95 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Sixt Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 74,30€, mit einem Plus von +4,13 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Sixt ist ein internationaler Mobilitätsdienstleister mit Fokus auf Autovermietung, Carsharing, Auto-Abo und Leasing. Kernprodukte: Kurz- und Langzeitmiete, Premiumflotte, digitale Buchungsplattformen. Starke Marktstellung in Europa, wachsend in USA. Wichtige Konkurrenten: Hertz, Avis, Enterprise, Europcar. USP: Premiumpositionierung, hohe Digitalisierungsquote, starke Marke, integrierte Mobilitäts-App.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Sixt Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sixt Aktie damit um +3,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,21 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,82 % gewonnen.

Sixt Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,99 % 1 Monat +4,21 % 3 Monate +4,21 % 1 Jahr -17,42 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Sixt Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.08.2026, 09:46 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke operative Entwicklung von Sixt: Umsatz und Vorsteuergewinn übertrafen im zweiten Quartal die Erwartungen, getragen von Flotten- und Standortausbau. Diskutiert werden ein mögliches Jahres-EBT von rund 470–500 Mio. Euro, höhere Dividenden und eine günstige Bewertung mit KGV um 10. Kursziele liegen bei etwa 90–120 Euro. Skepsis besteht wegen der Ergebnisschwäche in Nordamerika und der unveränderten Prognose.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Sixt eingestellt.

Informationen zur Sixt Aktie

Es gibt 30 Mio. Sixt Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,25 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. Avis Budget Group notiert im Minus, mit -0,53 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert im Minus, mit -0,48 %.

Sixt Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sixt Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sixt Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.