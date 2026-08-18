LPKF Laser & Electronics Aktie heute im Minus (14,400€) - 18.08.2026

Mit einer Performance von -3,36 % musste die LPKF Laser & Electronics Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der LPKF Laser & Electronics Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 14,400€, mit einem Minus von -3,36 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei LPKF Laser & Electronics, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -32,65 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +161,52 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,65 % 1 Monat -2,64 % 3 Monate -32,65 % 1 Jahr +82,10 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 18.08.2026, 09:46 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 351,53 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,39 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,15 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -0,42 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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