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    WDH/Erdogan ruft Trump zu Diplomatie im Iran-Krieg auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Erdogan fordert Fortsetzung der Iran-Diplomatie
    • Türkei unterstützt weitere Friedensbemühungen
    • Rahmenabkommen bringt bislang keine Fortschritte
    WDH/Erdogan ruft Trump zu Diplomatie im Iran-Krieg auf
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Im 1. Satz muss es heißen: "US-Präsident Donald Trump")

    ANKARA (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat dazu aufgerufen, die diplomatischen Bemühungen im Iran-Krieg fortzusetzen. In dem Gespräch habe Erdogan die Bedeutung der Diplomatie unterstrichen und die Hoffnung geäußert, dass die Verhandlungen mit dem Iran bald fortgesetzt werden, teilte das Präsidialamt in Ankara mit. Die Türkei werde diese Friedensbemühungen weiter unterstützen.

    Ein Mitte Juni vereinbartes Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA sollte eine Waffenruhe, eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus und eine langfristige Friedenslösung bringen. Es sah eine 60-Tage-Frist vor, um die besonders umstrittenen Themen wie den Umgang mit Irans Atomprogramm zu klären. Diese Frist ist inzwischen abgelaufen, es wurden aber keine wesentlichen Fortschritte auf diplomatischer Ebene gemacht. Gegen die vereinbarte Waffenruhe und andere Punkte des Abkommens hatten beide Parteien in den vergangenen Wochen schon verstoßen./jam/DP/jha






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