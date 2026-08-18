Börsenstart Europa - 18.08. - AT 20 schwach -0,85 %

Der MDAX steht bei 32.169,62 PKT und verliert bisher -0,39 %. Top-Werte: freenet +1,60 %, AUTO1 Group +1,49 %, United Internet +1,29 % Flop-Werte: Lanxess -5,15 %, AIXTRON -4,52 %, SUESS MicroTec -4,46 %

Der DAX bewegt sich bei 26.184,36 PKT und fällt um -0,47 %. Top-Werte: BASF +1,39 %, DHL Group +1,21 %, Deutsche Telekom +1,16 % Flop-Werte: Siemens Energy -3,44 %, Infineon Technologies -2,96 %, Siemens -1,66 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.067,37 PKT und fällt um -0,66 %.

Top-Werte: Verbio +2,20 %, freenet +1,60 %, United Internet +1,29 %

Flop-Werte: AIXTRON -4,52 %, SUESS MicroTec -4,46 %, SILTRONIC AG -4,08 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:16) bei 6.484,77 PKT und fällt um -0,60 %.

Top-Werte: BASF +1,39 %, DHL Group +1,21 %, Deutsche Telekom +1,16 %

Flop-Werte: Siemens Energy -3,44 %, Infineon Technologies -2,96 %, ASML Holding -2,69 %

Der AT 20 steht bei 6.654,41 PKT und verliert bisher -0,85 %.

Top-Werte: OMV +1,25 %, Verbund Akt.(A) +0,79 %, Oesterreichische Post +0,41 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,21 %, Palfinger -2,13 %, Raiffeisen Bank International -1,47 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:47) bei 14.297,23 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +1,80 %, Swisscom +1,37 %, Alcon +1,07 %

Flop-Werte: ABB -1,78 %, Geberit -1,01 %, Holcim -0,94 %

Der FR 40 bewegt sich bei 8.526,57 PKT und fällt um -0,57 %.

Top-Werte: Dassault Systemes +1,34 %, ORANGE +1,00 %, Carrefour +0,93 %

Flop-Werte: LEGRAND -2,43 %, STMicroelectronics -2,10 %, Schneider Electric -1,50 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.255,94 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +4,12 %, Tele2 (B) +1,93 %, Telia Company +1,34 %

Flop-Werte: ABB -1,78 %, Sandvik -1,10 %, SKF (B) -0,92 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.645,00 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,85 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,21 %, Jumbo +0,99 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -2,13 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,47 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,11 %