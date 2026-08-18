Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 18.08. - AT 20 schwach -0,85 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.184,36 PKT und fällt um -0,47 %.
Top-Werte: BASF +1,39 %, DHL Group +1,21 %, Deutsche Telekom +1,16 %
Flop-Werte: Siemens Energy -3,44 %, Infineon Technologies -2,96 %, Siemens -1,66 %
Der MDAX steht bei 32.169,62 PKT und verliert bisher -0,39 %.
Top-Werte: freenet +1,60 %, AUTO1 Group +1,49 %, United Internet +1,29 %
Flop-Werte: Lanxess -5,15 %, AIXTRON -4,52 %, SUESS MicroTec -4,46 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.067,37 PKT und fällt um -0,66 %.
Top-Werte: Verbio +2,20 %, freenet +1,60 %, United Internet +1,29 %
Flop-Werte: AIXTRON -4,52 %, SUESS MicroTec -4,46 %, SILTRONIC AG -4,08 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:16) bei 6.484,77 PKT und fällt um -0,60 %.
Top-Werte: BASF +1,39 %, DHL Group +1,21 %, Deutsche Telekom +1,16 %
Flop-Werte: Siemens Energy -3,44 %, Infineon Technologies -2,96 %, ASML Holding -2,69 %
Der AT 20 steht bei 6.654,41 PKT und verliert bisher -0,85 %.
Top-Werte: OMV +1,25 %, Verbund Akt.(A) +0,79 %, Oesterreichische Post +0,41 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,21 %, Palfinger -2,13 %, Raiffeisen Bank International -1,47 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:47) bei 14.297,23 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +1,80 %, Swisscom +1,37 %, Alcon +1,07 %
Flop-Werte: ABB -1,78 %, Geberit -1,01 %, Holcim -0,94 %
Der FR 40 bewegt sich bei 8.526,57 PKT und fällt um -0,57 %.
Top-Werte: Dassault Systemes +1,34 %, ORANGE +1,00 %, Carrefour +0,93 %
Flop-Werte: LEGRAND -2,43 %, STMicroelectronics -2,10 %, Schneider Electric -1,50 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.255,94 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +4,12 %, Tele2 (B) +1,93 %, Telia Company +1,34 %
Flop-Werte: ABB -1,78 %, Sandvik -1,10 %, SKF (B) -0,92 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.645,00 PKT und steigt um +0,53 %.
Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,85 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,21 %, Jumbo +0,99 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -2,13 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,47 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,11 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.