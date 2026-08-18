Deutsche Telekom Aktie legt zu - 18.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Deutsche Telekom. Sie steigt um +1,05 % auf 28,75€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Telekom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,75€, mit einem Plus von +1,05 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Deutsche Telekom investiert war, konnte einen Gewinn von +1,91 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +0,28 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,89 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Telekom +1,80 % gewonnen.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,28 % 1 Monat +3,89 % 3 Monate +1,91 % 1 Jahr -8,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.08.2026, 10:02 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die günstige Bewertung der Telekom am unteren Rand historischer KGV-Spannen, die zuletzt hohe Volatilität und die Stabilisierung oberhalb von 28 Euro. Im Fokus steht das Aktienrückkaufprogramm: Einige erwarten bei Kursrückgängen größere Käufe, andere bezweifeln, dass das angekündigte Volumen erreicht wird. Zudem wird über eine höhere Dividende spekuliert. Strategisch werden der Glasfaserausbau, der Starlink-Deal und mögliche Wettbewerbsrisiken diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 140,58 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. ORANGE notiert heute unverändert, mit 0,00 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,19 %. Telefonica legt um +0,98 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,78 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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