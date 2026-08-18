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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie heute im Minus - 18.08.2026

    Am 18.08.2026 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um -1,45 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie heute im Minus - 18.08.2026
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 18.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von -1,45 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,45 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei NVIDIA insgesamt ein Minus von -0,06 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +1,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,76 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von NVIDIA +20,28 % gewonnen.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,53 %
    1 Monat +8,76 %
    3 Monate -0,06 %
    1 Jahr +25,02 %
    Stand: 18.08.2026, 10:03 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Nvidias anhaltend positives Momentum, steigende Blackwell-Preise und die Frage, ob der KI-Boom durch ausreichende Nachfrage getragen wird. Skeptiker erwarten wegen hoher Investitionen, möglicher Finanzierungslücken und schwacher Zahlungsbereitschaft bei privaten KI-Diensten Druck auf Wachstum und Kurs. Andere verweisen auf Nvidias starke Umsatzprognose, enormes Data-Center-Wachstum, hohe Auftragsbestände und den anhaltenden Bedarf an KI-Hardware.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,65 Bil. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,44 %. Intel notiert im Minus, mit -2,24 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,17 %. Broadcom verliert -1,09 %

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    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -1,69 %
    +1,53 %
    +8,76 %
    -0,06 %
    +25,02 %
    +384,74 %
    +1.065,40 %
    +14.149,65 %
    +1.365.042,86 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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