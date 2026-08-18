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    Besonders beachtet!

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    Palantir Aktie mit leichten Verlusten - 18.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Palantir Aktie bisher Verluste von -0,97 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Besonders beachtet! - Palantir Aktie mit leichten Verlusten - 18.08.2026
    Foto: gguy - stock.adobe.com

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Wie hat sich die Palantir-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Mit einer Performance von -0,97 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,90 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -0,97 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Palantir Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +28,53 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,02 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Palantir um -5,39 % verloren.

    Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,60 %
    1 Monat +29,02 %
    3 Monate +28,53 %
    1 Jahr -2,69 %
    Stand: 18.08.2026, 10:03 Uhr

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 338,67 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Palantir

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -1,23 %.

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    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    -1,68 %
    -1,60 %
    +29,02 %
    +28,53 %
    -2,69 %
    +1.041,06 %
    +621,27 %
    +1.714,71 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J
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