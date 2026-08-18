Xiaomi Aktie überzeugt mit Kursplus - 18.08.2026

Mit einer Performance von +1,91 % konnte die Xiaomi Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,9095€, mit einem Plus von +1,91 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Xiaomi Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -16,09 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -5,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,13 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -35,57 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,35 % 1 Monat -8,13 % 3 Monate -16,09 % 1 Jahr -51,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.08.2026, 10:04 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Xiaomis langfristige Investmentchancen trotz aktueller Schwäche im Smartphone-Geschäft. Als Stärken gelten das breit gefächerte Portfolio, technologische Kompetenz, Marktpräsenz und attraktive Preise. Belastend wirken steigende Speicher- und Gerätepreise sowie ein schwächeres Markenimage gegenüber Apple und Samsung. Wachstumspotenzial sehen Anleger bei E-Scootern und Elektroautos, wobei die Europa-Präsenz noch ausbaufähig ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,89 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,49 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,67 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar