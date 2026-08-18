AKTIE IM FOKUS
1&1 gefragt - Dommermuth will mittelfristig aufstocken
- 1&1-Aktien steigen um bis zu 6,5 Prozent
- Kaufauftrag über bis zu sechs Millionen 1&1-Aktien
- Ziel könnte ein Squeeze-out der Kleinaktionäre sein
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von 1&1 haben sich am Dienstagvormittag um bis zu 6,5 Prozent erholt auf 20,30 Euro. Am Vorabend wurde durch eine Mitteilung bekannt, dass der Mutterkonzern United Internet beziehungsweise dessen Vorstandschef Ralph Dommermuth einen bis zum 30. Juni 2027 laufenden Kaufauftrag für bis zu 6 Millionen 1&1-Papiere platziert haben. Die Aktien von United Internet legten rund 2 Prozent zu.
Dommermuth führt gleichzeitig 1&1. Mit der Order sollen zu marktschonenden Konditionen seine Interessen gewahrt werden. Übersetzt heißt dies einem Börsianer zufolge wohl, dass Dommermuth mit United Internet bei 1&1 eine direkte Beteiligung von 90 Prozent anstrebe, um mit einem "Squeeze-out" die Kleinaktionäre herauszudrängen.
Derzeit hält United Internet 86,46 Prozent der fast 176,8 Millionen 1&1-Aktien. Der für die Indexzusammensetzung der Deutschen Börse maßgebliche Streubesitz beträgt 13,43 Prozent, wobei 4,51 Prozent allerdings beim Investor Norman Rentrop liegen./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 1&1 Aktie
Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 20,05 auf Tradegate (18. August 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 1&1 Aktie um +1,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,16 %.
Die Marktkapitalisierung von 1&1 bezifferte sich zuletzt auf 3,61 Mrd..
1&1 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der 1&1 Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -2,44 %/+46,34 % bedeutet.
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United Internet beabsichtigt wohl bis zu 6 Millionen weitere 1&1 Aktien zu kaufen, wenn diese zu attraktiven Preisen erworben werden können…
https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article6912d6e60580923d0998dafb/1-1-hat-alle-seine-handykunden-im-eigenen-netz.html
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Das Handelsblatt schreibt über neues Interesse an einer Zusammenarbeit (oder Übernahme?) von Telefonica an 1&1:
https://nachrichten.handelsblatt.com/474f8daa614c8b2aeaac49d5d0136efe9796d0f9e5bf537fabf8bd4d06d0111534e10f51838e8fc9b1f9b6ac3cd7a9ba0100163829?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=verschenken