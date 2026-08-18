1&1 gefragt - Dommermuth will mittelfristig aufstocken

Das sieht nicht gut aus

Derzeit hält United Internet 86,46 Prozent der fast 176,8 Millionen 1&1-Aktien. Der für die Indexzusammensetzung der Deutschen Börse maßgebliche Streubesitz beträgt 13,43 Prozent, wobei 4,51 Prozent allerdings beim Investor Norman Rentrop liegen./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 1&1 Aktie

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 20,05 auf Tradegate (18. August 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 1&1 Aktie um +1,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,16 %.

Die Marktkapitalisierung von 1&1 bezifferte sich zuletzt auf 3,61 Mrd..

1&1 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der 1&1 Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -2,44 %/+46,34 % bedeutet.