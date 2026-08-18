LiberNovo gibt einen Ausblick auf die Support Week 2026 und macht bessere ergonomische Unterstützung greifbar

Die Support Week beginnt am 25. August. Wir unterstützen Sie.

HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 18. August 2026 / Eine Einheitsgröße passt nicht für alle. Dennoch basieren die meisten ergonomischen Stühle nach wie vor auf einem Standardrahmen, sodass sich größere, breitere und schwerere Nutzer an den Stuhl anpassen müssen, anstatt dass sich der Stuhl an sie anpasst.

LiberNovo schließt diese Lücke mit der Maxis-Serie, der führenden Produktreihe der LiberNovo Support Week 2026, die am 25. August in der gesamten Europäischen Union und im Vereinigten Königreich beginnt.

Entwickelt für größere Körpergrößen

Maxis wurde im Rahmen des Engineering-Prozesses von Grund auf neu entwickelt und ist keine Abwandlung einer Standard-Stuhlplattform.

Eine Sitztiefe von 52 cm sorgt für eine bessere Oberschenkelstütze, während ein breiteres Sitzkissen den Nutzern mehr Platz bietet, sich natürlich zu bewegen. Sein verstärkter Rahmen trägt bis zu 181 kg.

Maxis verfügt außerdem über ein fünfstufiges System zur Einstellung der Rückenlehne von 105° bis 160°, unterstützt durch ein Segmented Support System mit progressiven Federn. Dies sorgt für eine kontrollierte, gleichmäßige Stützung über den gesamten Neigungsbereich hinweg, selbst bei höherer Belastung.

Drei Konfigurationen decken unterschiedliche Anforderungen und Budgets ab: Maxis Manual, Maxis Electric und Maxis Airflow.

Zwei Arten der Unterstützung

Die Support Week basiert auf zwei Ideen.

Unterstützung für Ihren Körper. LiberNovo-Stühle nutzen Dynamic Support , um zu reagieren, wenn sich Nutzer nach vorne lehnen, ihre Position verändern, sich zurücklehnen oder die Rückenlehne neigen wollen. Anstatt den Körper in einer Haltung zu fixieren, passt sich die Unterstützung an, wenn sich die Sitzpositionen im Laufe des Tages ändern.

Unterstützung auf Ihrem Weg. Mit Create for Creators unterstützt LiberNovo Entwickler, Designer, Streamer, Gamer und andere Kreative, die einen Großteil ihres Arbeitsalltags im Sitzen verbringen.