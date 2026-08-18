JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Michael Aspinall nannte in einer Branchenbetrachtung vom Montag DSV als seinen bevorzugten globalen Logistiktitel nach dessen Quartalszahlen. Auf den Plätzen folgen Kuehne + Nagel und DHL. Den Bonnern attestierte Aspinall ebenso wie den mit "Buy" bewerteten Konkurrenten ein überraschend dauerhaftes Wachstum und begründete die Anlageempfehlung mit der Bewertung der Aktie./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 55,10EUR auf Tradegate (18. August 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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