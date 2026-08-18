aap Implantate: Profitabilität steigt, Rekordaufträge im H2
aap startet mit Rückenwind ins zweite Halbjahr 2026: Umsatzrückstand aufgeholt, Profitabilität verbessert, US-Geschäft wächst dynamisch, wichtige Zulassungen stärken den Ausblick.
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- aap erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 6,0 Mio. € gegenüber 6,2 Mio. € im Vorjahr (-5 %); im Juli wurde der Umsatzrückstand aufgeholt und das Vorjahresniveau sogar übertroffen.
- Die Profitabilität verbesserte sich: Das EBITDA stieg von -0,3 Mio. € auf -0,1 Mio. €, die EBITDA-Marge von -5 % auf -2 %; die Bruttomarge erhöhte sich von 85 % auf 90 %.
- Das Trauma-Geschäft erzielte ein positives EBITDA von 163 Tsd. € nach 56 Tsd. € im Vorjahreszeitraum; inklusive der Kosten für die Silbertechnologie verbesserte sich das Konzern-EBITDA um 52 %.
- Die US-Tochter setzte ihr Wachstum fort, steigerte den währungsbereinigten Umsatz im ersten Halbjahr um 23 % und erzielte erstmals ein positives lokales Ergebnis.
- Regulatorisch erreichte aap wichtige Meilensteine: FDA-Zulassung für das LOQTEQ-VA-Proximal-Humerus-System sowie Markteinführung des ersten vollständig MDR-zertifizierten Neuprodukts; die Zulassung der antibakteriellen Silbertechnologie bleibt ein Schwerpunkt.
- Für das zweite Halbjahr erwartet aap Rückenwind durch einen Rekordauftragseingang im Juli, neue Produkte und die Dynamik in Nordamerika; der Vorstand bestätigt die Ergebnisprognose im mittleren Bereich der bisherigen Prognosespanne.
Der Kurs von aap Implantate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,39 % im
Minus.
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