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    aap Implantate: Profitabilität steigt, Rekordaufträge im H2

    aap startet mit Rückenwind ins zweite Halbjahr 2026: Umsatzrückstand aufgeholt, Profitabilität verbessert, US-Geschäft wächst dynamisch, wichtige Zulassungen stärken den Ausblick.

    aap Implantate: Profitabilität steigt, Rekordaufträge im H2
    Foto: adobe.stock.com
    • aap erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 6,0 Mio. € gegenüber 6,2 Mio. € im Vorjahr (-5 %); im Juli wurde der Umsatzrückstand aufgeholt und das Vorjahresniveau sogar übertroffen.
    • Die Profitabilität verbesserte sich: Das EBITDA stieg von -0,3 Mio. € auf -0,1 Mio. €, die EBITDA-Marge von -5 % auf -2 %; die Bruttomarge erhöhte sich von 85 % auf 90 %.
    • Das Trauma-Geschäft erzielte ein positives EBITDA von 163 Tsd. € nach 56 Tsd. € im Vorjahreszeitraum; inklusive der Kosten für die Silbertechnologie verbesserte sich das Konzern-EBITDA um 52 %.
    • Die US-Tochter setzte ihr Wachstum fort, steigerte den währungsbereinigten Umsatz im ersten Halbjahr um 23 % und erzielte erstmals ein positives lokales Ergebnis.
    • Regulatorisch erreichte aap wichtige Meilensteine: FDA-Zulassung für das LOQTEQ-VA-Proximal-Humerus-System sowie Markteinführung des ersten vollständig MDR-zertifizierten Neuprodukts; die Zulassung der antibakteriellen Silbertechnologie bleibt ein Schwerpunkt.
    • Für das zweite Halbjahr erwartet aap Rückenwind durch einen Rekordauftragseingang im Juli, neue Produkte und die Dynamik in Nordamerika; der Vorstand bestätigt die Ergebnisprognose im mittleren Bereich der bisherigen Prognosespanne.

    Der Kurs von aap Implantate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,39 % im Minus.


    aap Implantate

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    ISIN:DE000A3H2101WKN:A3H210
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