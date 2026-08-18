Castrol ON PG25-Kühlflüssigkeiten für die Infrastruktur von NVIDIA-KI-Fabriken und -Rechenzentren validiert

PANGBOURNE, England, 18. August 2026 /PRNewswire/ -- Castrol gab heute bekannt, dass zwei seiner Kühlflüssigkeiten für die direkte Chipkühlung – Castrol ON PG25 und PG25T – validiert wurden und die Anforderungen von NVIDIA an die Infrastruktur von KI-Fabriken und Rechenzentren erfüllen. Diese Validierung gibt Betreibern von Rechenzentren, Geräteherstellern und Anbietern von Kühlsystemen zusätzliches Vertrauen bei der Auswahl von Kühlflüssigkeiten für hochleistungsfähige KI-Infrastrukturen.

KI und Hochleistungsrechner sorgen für immer mehr Rechenleistung in Rechenzentren und erzeugen dabei hohe Wärmemengen, die sich mit Luftkühlung allein nur schwer bewältigen lassen. Die „Direct-to-Chip"-Kühlung löst dieses Problem, indem Flüssigkeit durch Kühlplatten zirkuliert, die an Komponenten wie Zentralprozessoren (CPUs) und Grafikprozessoren (GPUs) angebracht sind. Castrol ON PG25 wurde speziell für diese Umgebungen entwickelt und ist Teil des umfassenden Portfolios an Kühlflüssigkeiten für die Direktkühlung von Chips von Castrol. Als geschlossenes System zirkuliert die Flüssigkeit kontinuierlich, ohne mit der Atmosphäre in Kontakt zu kommen, wodurch der Wasserverlust durch Verdunstung minimiert und die Wassernutzungseffizienz (WUE) der Infrastruktur der KI-Anlage verbessert wird.

Castrol ON PG25 und PG25T wurden im Rahmen einer technischen Überprüfung validiert, die Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität, die Qualität des Verdünnungswassers, die Reinheit der Propylenglykol-Grundflüssigkeit sowie die Verträglichkeit mit den benetzten Materialien umfasste – also den Metallen, Kunststoffen, Dichtungen und anderen Komponenten, die innerhalb eines Flüssigkeitskühlsystems mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen. Bei der umfassenden Überprüfung wurden auch die Geschäftsabläufe von Castrol und die Widerstandsfähigkeit der globalen Lieferkette berücksichtigt.