Leitungsnetze und Kalkfilter für das blaue Gold

Daseinsvorsorge lebt von Infrastruktur, auf die sich die Menschen jederzeit verlassen können. Als Energieversorger verfügt die EVN über umfassende Erfahrung im Betrieb von Anlagen und Netzen. Genau dieses Know-how ist auch für die Trinkwasserversorgung essenziell. Der gezielte Ausbau der Trinkwasserversorgung in Niederösterreich bildet daher seit vielen Jahren einen wesentlichen Bestandteil des Investitionsprogramms der EVN. In diesem Geschäftsfeld relativ neu sind dagegen die Errichtung und der Betrieb von Naturfilteranlagen zur natürlichen Reduktion der Wasserhärte.

Ganze 0,2 Millimeter stark sind die Membrane, die das kalkhaltige Wasser in Niederösterreich ohne Chemikalien enthärten. Sie wirken dabei wie ein ultrafeines Sieb, das härtebildende Spurenelemente wie Magnesium und Calcium zurückhält. Nach der Membranfiltration wird das Wasser oft noch mit UV-Licht behandelt, bevor es in das Netz der EVN Wasser eingespeist wird.

Der österreichische Energiekonzern EVN wird im Oktober in Reisenberg seine achte Naturfilteranlage in Betrieb nehmen. Diese Anlage wird in Zukunft weiches Trinkwasser für rund 20.000 Personen liefern. Die Gesamthärte des Wassers wird im Versorgungsbereich von ca. 18 °dH nach deutschem Härtegrad auf 10 bis 12 °dH sinken. Die schonende Methode geht mit keinerlei geschmacklichen Veränderungen des Trinkwassers einher. Für die Privathaushalte bedeuten die Membranfilter auch erhebliche Einsparungen. Dank des natürlich enthärteten Trinkwassers mit einem idealen Härtegrad können sie auf Wasserenthärtungsgeräte im Haushalt verzichten, die etwa Wasch- oder Kaffeemaschinen vor Kalkablagerungen schützen.

Insgesamt 9,4 Millionen Euro hat die EVN in das Projekt investiert. Die EVN Wasser, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der EVN AG, ist mit rund 650.000 Kunden der größte Wasserversorger in Niederösterreich. Dafür steht aktuell über ein mehr als 3.100 Kilometer langes Leitungsnetz zur Verfügung. Die EVN verfügt über ein Speichervolumen von insgesamt 215.000 Kubikmeter – das entspricht 215 Millionen Liter. Der Jahresabsatz an Endkunden liegt bei über 30 Millionen Kubikmeter Wasser.

Bis zu 150 Millionen Euro will die EVN bis 2030 in das Geschäftsfeld Trinkwasserversorgung investieren. Ein Schwerpunkt ist der Ausbau der überregionalen Leitungsnetze, die dazu dienen, Wasser von den Quellgebieten zu den Verbrauchern zu bringen. Darüber hinaus will die EVN die Kapazitäten in den Pumpwerken steigern und neue Naturfilteranlagen zur natürlichen Reduktion der Wasserhärte errichten. Der vierte Bereich ist das Erschließen von neuen Trinkwasserquellen.