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    Diesel, Yen, US-Staatsanleihen: Bruchstellen des Finanz-Systems!

    Denn US-Finanzminister Bessent half dabei, den schwächelnden Yen zu stützen, damit die Japaner keine US-Staatsanleihen verkaufen müssen. Nun zeigen Daten aus dem Juni, warum das passierte

    Der Preis für Diesel schießt weiter nach oben, die Zinsen für US-Staatsanleihen und japanische Staatsanleihen steigen - und der Yen spielt eine Schlüsselrolle! Denn US-Finanzminister Bessent half dabei, den schwächelnden Yen zu stützen, damit die Japaner keine US-Staatsanleihen verkaufen müssen. Nun zeigen Daten aus dem Juni, warum das passierte: Japan und andere Länder bauten ihren Bestand an US-Staatsanleihen deutlich ab. Nun droht mit dem weiteren Anstieg der Energiepreise - vor allem Diesel - infolge des ungelösten Iran-Konflikts das nächste Problem: die Kapitalmarkt-Zinsen steigen weiter trotz zuletzt schwächelnder US-Wirtschaft, zumal mit dem immensen Kapital-Bedarf im KI-Sektor eine neue "Schulden-Konkurrenz" für US-Staatsanleihen hinzugekommen ist. Trotz aller KI-Euphorie ist das Finanz-System viel fragiler, als den meisten bewusst ist!


    Das Video "Diesel, Yen, US-Staatsanleihen: Bruchstellen des Finanz-Systems! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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