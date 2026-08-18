Diesel, Yen, US-Staatsanleihen: Bruchstellen des Finanz-Systems!

Der Preis für Diesel schießt weiter nach oben, die Zinsen für US-Staatsanleihen und japanische Staatsanleihen steigen - und der Yen spielt eine Schlüsselrolle! Denn US-Finanzminister Bessent half dabei, den schwächelnden Yen zu stützen, damit die Japaner keine US-Staatsanleihen verkaufen müssen. Nun zeigen Daten aus dem Juni, warum das passierte: Japan und andere Länder bauten ihren Bestand an US-Staatsanleihen deutlich ab. Nun droht mit dem weiteren Anstieg der Energiepreise - vor allem Diesel - infolge des ungelösten Iran-Konflikts das nächste Problem: die Kapitalmarkt-Zinsen steigen weiter trotz zuletzt schwächelnder US-Wirtschaft, zumal mit dem immensen Kapital-Bedarf im KI-Sektor eine neue "Schulden-Konkurrenz" für US-Staatsanleihen hinzugekommen ist. Trotz aller KI-Euphorie ist das Finanz-System viel fragiler, als den meisten bewusst ist!



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