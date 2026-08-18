SanDisk Corporation Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 18.08.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SanDisk Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,77 % zu Buche.

Einen schwachen Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Sie fällt um -5,83 % auf 1.455,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,42 %, geht es heute bei der SanDisk Corporation Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +39,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SanDisk Corporation eine positive Entwicklung von +2,77 % erlebt.

Während SanDisk Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,07 %.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +39,53 % 1 Monat +27,66 % 3 Monate +2,77 % 1 Jahr +2,77 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 18.08.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 146 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 213,16 Mrd.EUR € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.