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    Boeing-Vorfall in München

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    Warnungen schon kurz nach Start

    Für Sie zusammengefasst
    • Warnungen deuteten auf Tailstrike und Reifendruck hin
    • Besatzung kehrte zur Prüfung nach München zurück
    • Vietnam verstärkt die Aufsicht und Zusammenarbeit
    Boeing-Vorfall in München - Warnungen schon kurz nach Start
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    (Tippfehler berichtigt)

    HANOI/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die beinahe beim Start am Münchner Flughafen verunglückte Boeing 787-9 soll bereits kurz nach dem Vorfall Warnmeldungen gesendet haben. Nach vorläufigen Angaben der vietnamesischen Luftfahrtbehörde (CAAV) wiesen die Meldungen auf einen möglichen sogenannten Tailstrike - eine Berührung der Startbahn mit dem Heck - und einen ungewöhnlichen Reifendruck hin.

    Die Besatzung habe daraufhin die Flugsicherung informiert und entschieden, für eine technische Überprüfung nach München zurückzukehren, berichtet das vietnamesische Staatsmedium "Bao Moi" unter Berufung auf CAAV.

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    Die vietnamesische Regierung habe die Luftfahrtbehörde und die staatliche Fluggesellschaft Vietnam Airlines angewiesen, dringend mit den deutschen Behörden bei der Untersuchung des Vorfalls zusammenzuarbeiten und zugleich die Aufsicht über die Sicherheitsverfahren im Luftverkehr zu verstärken, berichteten staatliche Medien am Dienstag.

    Die vietnamesische Luftfahrtbehörde sei zudem aufgefordert worden, die Sicherheitsaufsicht über die Ausbildung von Luftfahrtpersonal sowie über den Flugbetrieb und die Wartung von Flugzeugen durch vietnamesische Fluggesellschaften zu verstärken.

    Die Boeing 787-9 war am Samstag über die Startbahn hinaus gerast und - eine Staubwolke hinterlassend - gerade noch abgehoben, wie ein in den sozialen Medien geteiltes Video zeigt. Bei der Landung rund zwei Stunden später ist Qualm zu sehen, der am Fahrwerk aufsteigt. Verletzt wurde niemand./bp/nak/DP/mis

    Boeing

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    ISIN:US0970231058WKN:850471
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 194,9 auf Tradegate (18. August 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -3,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 153,79 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +36,19 %/+51,61 % bedeutet.





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