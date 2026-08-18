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    Chartanalyse

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    Boston Scientific: Vom Höhenflug in den Abwärtstrend – Erholung mit Fragezeichen

    Boston Scientific hat in drei Jahren den Weg vom Börsenliebling zum Problemfall zurückgelegt: Auf ein Rekordhoch von 103 US-Dollar folgte ein drastischer Absturz. Heute ringt die Aktie im unteren Fünftel ihrer Spanne um Orientierung – die Trendwende ist noch nicht geschafft.

    Chartanalyse - Boston Scientific: Vom Höhenflug in den Abwärtstrend – Erholung mit Fragezeichen
    Foto: adobe.stock.com

    Drei-Jahres-Bild: Vom Aufwärtstrend in eine scharfe Korrektur

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Boston Scientific zunächst einen klaren Aufwärtstrend: Ausgehend von Kursen um 46 US-Dollar im August 2023 arbeitete sich der Wert bis Februar 2025 auf ein Drei-Jahres-Hoch von 103 US-Dollar vor. Diese Phase war von nahezu stetig höheren Hochs und Tiefs geprägt. Ab März 2025 kippte das Bild jedoch deutlich. Nach einem Rückgang von über 100 auf unter 90 US-Dollar folgte im Frühjahr 2026 eine beschleunigte Abwärtsbewegung, die den Titel bis auf ein Drei-Jahres-Tief von 37,35 US-Dollar am 30. Juni 2026 drückte. Erst danach setzte eine Bodenbildungsphase mit leichten Erholungsansätzen ein, die den Kurs wieder in den unteren 40er-Bereich führte.

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld zwischen Hoch und Tief

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 44,43 US-Dollar (17. August 2026). Damit notiert die Aktie zwar klar über dem Drei-Jahres-Tief von 37,35 US-Dollar, bleibt aber weit vom Rekordniveau bei 103 US-Dollar entfernt. In Relation zur gesamten Drei-Jahres-Spanne bewegt sich Boston Scientific damit im unteren Fünftel des Korridors: Rund 18,9 Prozent über dem Tief, aber knapp 57 Prozent unter dem Hoch. Charttechnisch ist die Aktie damit eher im Erholungsmodus nach einem massiven Rückschlag einzuordnen, nicht in einer ausgereiften Trendwende.

    200-Tage-Linie signalisiert intakten Abwärtstrend

    Die 200-Tage-Linie verläuft deutlich oberhalb des aktuellen Kurses. Auf Basis der gelieferten Kursreihe ergibt sich für den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ein Niveau von rund 70 US-Dollar. Mit einem Schlusskurs von 44,43 US-Dollar handelt die Aktie damit etwa 36,5 Prozent unter dieser langfristigen Trendlinie. Ein derart großer Abstand unter die 200-Tage-Linie ist ein klares Zeichen für einen intakten, übergeordneten Abwärtstrend. Kurzfristige Erholungen ändern an diesem Bild zunächst nichts; erst eine nachhaltige Rückeroberung der Zone um die 200-Tage-Linie würde das technische Sentiment deutlich aufhellen.

    Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Kursbild

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 37,50 bis 38,00 US-Dollar eine markante Unterstützungszone herausgebildet, die mehrfach im Juni und Juli 2026 getestet wurde. Darüber fungiert die Region um 40,00 bis 41,00 US-Dollar als kurzfristige Auffangzone, in der zuletzt wiederholt Käufer auftraten. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 48,00 bis 50,00 US-Dollar auf einen wichtigen Widerstand, der im Mai 2026 mehrfach nicht überwunden werden konnte. Gelingt ein Ausbruch darüber, rücken die Zonen um 55,00 bis 56,00 US-Dollar sowie 60,00 bis 62,00 US-Dollar als nächste relevante Widerstände in den Fokus. Solange diese Marken nicht zurückerobert sind, bleibt die Erholung technisch als Gegenbewegung innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends zu werten.

    Boston Scientific

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    ISIN:US1011371077WKN:884113Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boston Scientific Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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