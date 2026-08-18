Jefferies hebt Ziel für DHL Group auf 59 Euro - 'Hold'

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Das sieht nicht gut aus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 55,16 auf Tradegate (18. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -1,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,89 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 66,14 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -14,73 %/+17,92 % bedeutet.