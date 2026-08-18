ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für DHL Group auf 59 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt DHL-Kursziel auf 59 Euro an
- Einstufung für DHL bleibt unverändert auf Hold
- DSV bleibt bevorzugter globaler Logistiktitel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Michael Aspinall nannte in einer Branchenbetrachtung vom Montag DSV als seinen bevorzugten globalen Logistiktitel nach dessen Quartalszahlen. Auf den Plätzen folgen Kuehne + Nagel und DHL. Den Bonnern attestierte Aspinall ebenso wie den mit "Buy" bewerteten Konkurrenten ein überraschend dauerhaftes Wachstum und begründete die Anlageempfehlung mit der Bewertung der Aktie./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 55,16 auf Tradegate (18. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -1,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,89 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 66,14 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -14,73 %/+17,92 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 59 Euro
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).