Bauernverband erwartet deutlich kleinere Ernte in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Landwirte haben wegen langer Trockenheit und Hitze in diesem Sommer eine insgesamt deutlich kleinere Ernte eingefahren. Zu rechnen ist mit einer unterdurchschnittlichen Getreidemenge von 41,9 Millionen Tonnen, wie der Deutsche Bauernverband mitteilte. Das wären sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei zeigten sich aber enorme regionale Unterschiede.

"Insbesondere in Süd- und Westdeutschland haben fehlende Niederschläge zu schwachen Erträgen bis hin zu Missernten bei einzelnen Kulturen geführt", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied. Hintergrund waren demnach ein zu trockenes Frühjahr und eine Hitzewelle in der zweiten Junihälfte. Der Standort habe in diesem Jahr über den Ernteertrag entschieden wie selten zuvor.