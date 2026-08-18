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    WARBURG RESEARCH stuft BASLER AG auf 'Buy'

    WARBURG RESEARCH stuft BASLER AG auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Basler auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Nach Aussagen des Bildverarbeitungsspezialisten auf einer von Warburg veranstalteten Roadshow und bei einer Konferenz in Frankfurt bleibe er dabei, dass der aktuelle Gegenwind einem Versorgungs- und nicht einem Nachfrageproblem geschuldet sei, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Nach dem Kursrückgang in den vergangenen Wochen sehe er daher ein fast dreißigprozentiges Potenzial für die Aktie./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 23,80EUR auf Tradegate (18. August 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Malte Schaumann
    Analysiertes Unternehmen: BASLER AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 31
    Kursziel alt: 31
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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