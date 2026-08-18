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    PSI Software: Steigende Margen erwartet

    Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research befindet sich die PSI Software SE in einer umfangreichen Transformationsphase, in der die Aufwendungen für die Cloud- und SaaS-Transformation das Ergebnis noch belasten. In der Folge bestätigt der Analyst vor dem Hintergrund des angekündigten Übernahmeangebots von Warburg Pincus das Kursziel und nennt ein neutrales Rating.
    Nach Analystenaussage bringe die anstehende Transformation hin zu einem Cloud- und SaaS-Anbieter zunächst höhere Anlaufkosten mit sich. Nach Abschluss der Transformation rechne das Management in Zukunft jedoch mit deutlich steigenden Margen. Zudem belaste auch das Übernahmeangebot von Warburg Pincus. Mittlerweile seien alle Bedingungen der Offerte erfüllt, was die regulatorische Freigabe der Übernahme beinhalte. Der neue Mehrheitsaktionär unterstütze die Unternehmensstrategie des Managements und habe im Zuge dessen finanzielle Unterstützung zugesagt. In diesem Rahmen sei kürzlich eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchgeführt worden, die komplett die der Warburg Pincus zuzurechnenden Zest Bidco gezeichnet habe. Hieraus seien dem Unternehmen rund 29 Mio. Euro neue Eigenmittel zuflossen. Bei einer erfolgreichen Transformation könne die PSI Software SE in Zukunft deutlich höhere Umsätze und Margen generieren. Der Übernahmepreis beinhalte aber bereits viele positive Zukunftsentwicklungen. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 45,00 Euro und erneuert das Rating „Halten“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.08.2026, 10:50 Uhr)

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    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 18.08.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102895
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die PSI AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 44,60EUR auf Tradegate (18. August 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.


    Rating: Neutral
    Analyst: Thorsten Renner
    Kursziel: 45,00 EUR




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