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    Polarise GmbH / Polarise sichert sich weitere Fremdkapitalfinanzierung ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Polarise erhält Fremdkapital für KI-Cloud-Ausbau
    • Finanzierung stärkt Polarises weitere Expansion
    • Polarise baut souveräne KI-Rechenzentren in Europa
    OTS - Polarise GmbH / Polarise sichert sich weitere Fremdkapitalfinanzierung ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Polarise sichert sich weitere Fremdkapitalfinanzierung für den Ausbau seiner europäischen AI-Cloud-Plattform
    Düsseldorf (ots) - Die Polarise Holding GmbH ("Polarise"), ein europäischer Anbieter souveräner KI-Cloud-Lösungen, hat sich eine Fremdkapitalfinanzierung durch die SWI Stoneweg Icona Group ("SWI Group") gesichert, um den Ausbau ihrer europäischen AI-Cloud-Plattform weiter zu beschleunigen. Die Finanzierung mit einem Volumen von bis zu einem hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag stärkt die Finanzierungsbasis von Polarise für die weitere Umsetzung der Wachstumsstrategie. Im Rahmen der neuen Finanzierungsstruktur haben Polarise und die SWI Group vereinbart, die zuvor angekündigte Vereinbarung über eine mehrheitliche Eigenkapitalbeteiligung in eine Fremdkapitalfinanzierung zu überführen.

    Michel Boutouil, CEO von Polarise, sagte: "Unsere Wachstumsstrategie zielt darauf ab, die europäische KI-Infrastruktur der Zukunft aufzubauen - mit nachhaltigen, hocheffizienten AI Factories und souveräner KI-Rechenleistung für Unternehmen. Wir setzen diese Strategie mit hoher Dynamik und starken Partnern um."

    Polarise entwickelt und betreibt KI-Rechenzentren - sogenannte AI Factories - in Deutschland und ganz Europa. Das Unternehmen setzt auf ein modulares "AI Pod"-Konzept, das die Integration von KI-Infrastruktur in bestehende Gebäude ermöglicht - schneller und mit geringerem Ressourcenbedarf als bei klassischen Greenfield-Neubauprojekten. Polarise ist NVIDIA Cloud Partner und NVIDIA Cloud Service Provider.

    Polarise bietet Zugang zu souveräner KI-Rechenleistung über eigene Standorte in Oslo und München sowie über seine eigene Cloud-Plattform für GPU- und AI-as-a-Service. Weitere AI Factories sind geplant, unter anderem in Amberg, Bayern, mit einer Anfangskapazität von 65 MW und einer Skalierbarkeit auf 120 MW.

    Die neue Finanzierung verbessert die Kapitalstruktur von Polarise und schafft zusätzliche Flexibilität, um die Plattform entsprechend der wachsenden Nachfrage von Unternehmen nach souveräner KI-Rechenleistung in Europa zu skalieren. Parallel prüft Polarise weiterhin zusätzliche strategische und finanzielle Partnerschaften mit internationalen Investmentgesellschaften, um den Ausbau der Plattform weiter zu beschleunigen.

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    Über die Polarise Holding GmbH

    Gegründet in Deutschland, ist Polarise ( http://www.polarise.eu ) eine führende europäische AI Neo Cloud. Das Unternehmen stellt Hochleistungsrechnen (High-Performance Computing, HPC) im großen Maßstab bereit. Dies erfolgt durch die Kombination speziell errichteter KI-Rechenzentren, fortschrittlicher Softwarekapazitäten und umfassender operativer Expertise.

    Als einer der europäischen NVIDIA Cloud Partner und NVIDIA Cloud Service Provider ermöglicht Polarise Unternehmen und staatlichen Kunden, geschäftskritische KI-Workloads mit hoher Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit auf dem gesamten Kontinent zu betreiben.

    Pressekontakt:

    Marc Gazivoda, Chief Marketing Officer
    mailto:press@polarise.eu

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181359/6335489 OTS: Polarise GmbH







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