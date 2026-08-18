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    AKTIE IM FOKUS

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    Berenberg-Empfehlung treibt Sixt an - Zwischenhoch bleibt Hürde

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg stuft Sixt auf Buy hoch, Ziel 91 Euro
    • Sixt-Aktie steigt zeitweise auf 75,65 Euro
    • Analystin erwartet starkes Sommerreisegeschäft
    AKTIE IM FOKUS - Berenberg-Empfehlung treibt Sixt an - Zwischenhoch bleibt Hürde
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sixt-Aktie hat am Dienstag von einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg profitiert. Sie näherte sich mit zeitweise 75,65 Euro wieder ihrem am 13. August erreichten Zwischenhoch von 76,80 Euro an, das sie nach stärker als erwartet ausgefallener Quartalszahlen erreicht hatte. Rasch jedoch schmolz ein Teil der Gewinne wieder ab und es stand noch ein Plus von 3,7 Prozent auf 74,05 Euro zu Buche. Für dem bisherigen Jahresverlauf bedeutet das aktuell ein Plus von 4,6 Prozent.

    Analystin Yasmin Steilen hob das Kursziel für die Aktie des Autovermieters von 83 auf 91 Euro an und ihre Bewertung von "Hold" auf "Buy". Auch wenn das neue Anlageurteil kontraintuitiv erscheine, da Sixt wegen geopolitischer Unsicherheiten und der Inflation von einer schwächeren Verbraucherstimmung betroffen sei, setzt die Expertin auf ein starkes Sommerreisegeschäft.

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    "Die Ausgaben für Reisen und Tourismus dürften weiterhin stärker wachsen als die Weltwirtschaft, da sich die Reiseausgaben in der Zeit nach der Pandemie vom Verbrauchervertrauen abgekoppelt haben", so die Expertin

    Steilen rechnet zudem damit, dass Sixt mit Blick auf Risiken für die Restwerte der Flotte in Nordamerika einen fokussierten Ansatz verfolgen wird und erwartet obendrein durch den Dialog des Unternehmens mit den Investoren positive Kursimpulse.

    Nach einem ersten Investoren-Update am 24. Juni werde Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres ein weiteres mit den Co-Vorstandschefs Alexander und Konstantin Sixt folgen, erklärte sie und erwartet, dass damit die Wahrnehmung von Sixt an den Finanzmärkten gestärkt werden dürfte./ck/bek/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 73,75 auf Tradegate (18. August 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um +3,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,24 Mrd..

    Sixt zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +12,54 %/+49,15 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Sixt - 723132 - DE0007231326

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke operative Entwicklung von Sixt: Umsatz und Vorsteuergewinn übertrafen im zweiten Quartal die Erwartungen, getragen von Flotten- und Standortausbau. Diskutiert werden ein mögliches Jahres-EBT von rund 470–500 Mio. Euro, höhere Dividenden und eine günstige Bewertung mit KGV um 10. Kursziele liegen bei etwa 90–120 Euro. Skepsis besteht wegen der Ergebnisschwäche in Nordamerika und der unveränderten Prognose.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Sixt eingestellt.

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    dpa-AFX
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