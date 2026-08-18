AKTIE IM FOKUS
Berenberg-Empfehlung treibt Sixt an - Zwischenhoch bleibt Hürde
- Berenberg stuft Sixt auf Buy hoch, Ziel 91 Euro
- Sixt-Aktie steigt zeitweise auf 75,65 Euro
- Analystin erwartet starkes Sommerreisegeschäft
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sixt-Aktie hat am Dienstag von einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg profitiert. Sie näherte sich mit zeitweise 75,65 Euro wieder ihrem am 13. August erreichten Zwischenhoch von 76,80 Euro an, das sie nach stärker als erwartet ausgefallener Quartalszahlen erreicht hatte. Rasch jedoch schmolz ein Teil der Gewinne wieder ab und es stand noch ein Plus von 3,7 Prozent auf 74,05 Euro zu Buche. Für dem bisherigen Jahresverlauf bedeutet das aktuell ein Plus von 4,6 Prozent.
Analystin Yasmin Steilen hob das Kursziel für die Aktie des Autovermieters von 83 auf 91 Euro an und ihre Bewertung von "Hold" auf "Buy". Auch wenn das neue Anlageurteil kontraintuitiv erscheine, da Sixt wegen geopolitischer Unsicherheiten und der Inflation von einer schwächeren Verbraucherstimmung betroffen sei, setzt die Expertin auf ein starkes Sommerreisegeschäft.
"Die Ausgaben für Reisen und Tourismus dürften weiterhin stärker wachsen als die Weltwirtschaft, da sich die Reiseausgaben in der Zeit nach der Pandemie vom Verbrauchervertrauen abgekoppelt haben", so die Expertin
Steilen rechnet zudem damit, dass Sixt mit Blick auf Risiken für die Restwerte der Flotte in Nordamerika einen fokussierten Ansatz verfolgen wird und erwartet obendrein durch den Dialog des Unternehmens mit den Investoren positive Kursimpulse.
Nach einem ersten Investoren-Update am 24. Juni werde Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres ein weiteres mit den Co-Vorstandschefs Alexander und Konstantin Sixt folgen, erklärte sie und erwartet, dass damit die Wahrnehmung von Sixt an den Finanzmärkten gestärkt werden dürfte./ck/bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 73,75 auf Tradegate (18. August 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um +3,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,24 Mrd..
Sixt zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +12,54 %/+49,15 % bedeutet.
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Bei 500 Mio EBT, sollten wir bei einem Gewinn von ca 7,5 € pro Aktie und einer Dividende von knappen 4 € sein. Der Kurs der St sollte in diesem Fall sicherlich in der Region von 110/120 € liegen, wäre dann auch beim 2fachen des Buchwertes. Ist wohl historisch gesehen ein guter mittel/fairer Wert.