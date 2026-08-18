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    DEFAMA Deutsche Fachmarkt: Prognose 2026 aktualisiert

    DEFAMA blickt auf ein durchwachsenes erstes Halbjahr 2026: Prognosen werden angepasst, Ziele nachjustiert – und dennoch hält das Unternehmen an zentralen Vorhaben fest.

    DEFAMA Deutsche Fachmarkt: Prognose 2026 aktualisiert
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 lagen leicht unter den Werten des ersten Quartals; zum 30. Juni wird ein FFO von 5,0 bis 5,1 Mio. € und ein Konzernergebnis von rund 1,2 Mio. € erwartet.
    • DEFAMA senkt die FFO-Prognose für 2026: Statt mindestens 10,8 Mio. € auf Vorjahresniveau wird nun ein Rückgang um 4 bis 6 % erwartet.
    • Das angestrebte Konzernergebnis von mindestens 5 Mio. € wird voraussichtlich verfehlt, da geplante Verkaufsgewinne 2026 wahrscheinlich noch nicht ergebniswirksam werden.
    • Nach HGB werden Objektverkäufe erst bei Zahlungseingang bilanziell berücksichtigt; die erwarteten siebenstelligen Verkaufsgewinne dürften daher überwiegend 2027 zum Ergebnis beitragen.
    • Ohne wesentliche Verkaufsgewinne erwartet DEFAMA für 2026 ein Konzernergebnis zwischen 2 und 3 Mio. €.
    • Die Ziele einer Vermietungsquote von 96 % und einer erneuten Dividendenerhöhung bleiben bestehen; im Herbst soll zudem die Strategie „DEFAMA 2030“ an die aktuellen Marktbedingungen angepasst werden. Der Halbjahresbericht erscheint am 27. August 2026.

    Der Kurs von DEFAMA Deutsche Fachmarkt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,01 % im Minus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,900EUR das entspricht einem Minus von -0,23 % seit der Veröffentlichung.


    DEFAMA Deutsche Fachmarkt

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