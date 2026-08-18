Xiaomi verdient 42,6 % weniger – und das Auto-Geschäft wird zum Milliardenloch

Besonders hart trifft es das Smartphone-Geschäft. Die Auslieferungen sackten im Jahresvergleich um 26,5 Prozent auf 31,2 Millionen Geräte ab, der Smartphone-Umsatz sank um 7,5 Prozent auf 42,1 Milliarden Yuan. Gleichzeitig schrumpfte die Bruttomarge von 11,5 auf nur noch 8,5 Prozent. Xiaomi führt das unter anderem auf stark gestiegene Preise für wichtige Komponenten zurück. Speicherhersteller wie Samsung und SK Hynix priorisieren derzeit hochentwickelte Chips für KI-Rechenzentren, wodurch klassische Speicherprodukte knapper und teurer werden.

Xiaomi bekommt die globale Speicherchip-Krise inzwischen deutlich in den Zahlen zu spüren. Der bereinigte Nettogewinn brach im zweiten Quartal um 42,6 Prozent auf 6,2 Milliarden Yuan (rund 918 Millionen US-Dollar) ein, während der Umsatz um 6,1 Prozent auf 108,9 Milliarden Yuan (rund 16,1 Milliarden US-Dollar) sank. Der ausgewiesene Nettogewinn fiel um gut 20 Prozent auf 9,46 Milliarden Yuan (rund 1,4 Milliarden US-Dollar) und damit weniger stark als von Analysten erwartet.

Xiaomi versucht gegenzusteuern, indem der Konzern höherpreisige Geräte verkauft. Der durchschnittliche Smartphone-Verkaufspreis stieg um 25,9 Prozent auf einen Rekordwert von 1.351 Yuan. Trotzdem blieb Xiaomi laut Omdia weltweit die Nummer drei bei Smartphone-Auslieferungen und hält diese Position inzwischen seit 24 Quartalen.

Während das Kerngeschäft schwächelt, wächst das Autogeschäft weiter. Die Sparte für Elektrofahrzeuge, KI und neue Initiativen steigerte ihren Umsatz um 17,1 Prozent auf 24,9 Milliarden Yuan. Xiaomi lieferte 104.199 Fahrzeuge aus, 28,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings schrieb der Bereich operativ weiterhin einen Verlust von 2,6 Milliarden Yuan, und die Bruttomarge sank von 26,4 auf 19,2 Prozent.

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Für Anleger liegt der entscheidende Konflikt damit offen: Das Smartphone-Geschäft leidet unter teuren Speicherchips und sinkenden Stückzahlen, während Xiaomi gleichzeitig Milliarden in Autos und KI steckt. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben stiegen im Quartal um 18,9 Prozent auf 9,2 Milliarden Yuan. Seit Ende Juni hatte die Aktie in Hongkong dennoch fast 20 Prozent zugelegt. Ob diese Rallye hält, hängt nun stark davon ab, ob das schnell wachsende Autogeschäft die Schwäche bei Smartphones zunehmend auffangen kann.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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