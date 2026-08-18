🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Vertrag bis 2031

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Niederländer Veerman wechselt zum BVB

    Für Sie zusammengefasst
    • Dortmund verpflichtet Joey Veerman bis Sommer 2031
    • Dortmund zahlt dank Ausstiegsklausel 22 Millionen
    • Veerman bringt Technik und Übersicht nach Dortmund
    Vertrag bis 2031 - Niederländer Veerman wechselt zum BVB
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den niederländischen Mittelfeldspieler Joey Veerman verpflichtet. Der 27-Jährige hat beim deutschen Vizemeister einen Vertrag bis Sommer 2031 unterschrieben, wie die Dortmunder mitteilten. Medienberichten zufolge nutzt Borussia Dortmund eine Ausstiegsklausel und zahlt etwa 22 Millionen Euro an den niederländischen Meister PSV Eindhoven.

    "Joey ist ein richtig toller Fußballer, der über eine Menge Kreativität, Technik und Übersicht verfügt", sagte Dortmund-Sportdirektor Ole Book zu dem Neuzugang. "Er hat bei der PSV Eindhoven und in der niederländischen Nationalmannschaft gezeigt, dass er auf Top-Niveau konstant gute Leistungen bringen kann."

    Dortmunder Transfer-Doppelpack

    Für PSV Eindhoven stand Veerman in 198 Spielen auf dem Rasen, dabei erzielte er 31 Tore und gab 67 Torvorlagen. Mit dem Club aus Eindhoven wurde der 27-Jährige dreimal niederländischer Meister und zweimal niederländischer Pokalsieger. Für die Nationalmannschaft absolvierte Veerman bisher 16 Spiele, zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wurde er allerdings nicht nominiert.

    Nach dem Verpassen des Transfers von Said El Mala hat Borussia Dortmund die eingeplante Ablösesumme für den Kölner Offensivspieler damit in zwei Transfers gestreut. Zuvor gaben die Dortmunder die Verpflichtung des griechischen Mittelfeldspielers Giannis Konstantelias für kolportierte 32 Millionen Euro bekannt. Für El Mala sollen die Dortmunder dem Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln dem Vernehmen nach ein Paket von rund 50 Millionen Euro geboten haben./dha/DP/mis

    Borussia Dortmund

    +0,48 %
    +0,64 %
    +3,61 %
    +3,61 %
    -12,97 %
    -28,13 %
    -51,21 %
    -19,89 %
    -68,61 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 3,145 auf Tradegate (18. August 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 348,30 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +58,48 %/+58,48 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die möglichen Auswirkungen der Transferpolitik auf die BVB-Aktie und die sportliche wie finanzielle Entwicklung. Diskutiert werden der Verkauf Adeyemis für 22 Mio. Euro, mögliche Erlöse von mindestens 15 Mio. Euro für Reggiani sowie Ausgaben von etwa 25–30 Mio. Euro für Konstantelias. Zudem wird hinterfragt, ob der BVB Spieler wegen des Umfelds unter Wert verkauft und sportlich ausreichend konkurrenzfähig bleibt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vertrag bis 2031 Niederländer Veerman wechselt zum BVB Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den niederländischen Mittelfeldspieler Joey Veerman verpflichtet. Der 27-Jährige hat beim deutschen Vizemeister einen Vertrag bis Sommer 2031 unterschrieben, wie die Dortmunder mitteilten. Medienberichten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     