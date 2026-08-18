ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt UBS auf 'Overweight' - Ziel 46 Franken
- JPMorgan belässt UBS auf Overweight mit 46 Franken
- UBS könnte im Worst Case acht Milliarden Dollar benötigen
- Gute Integration stärkt UBS organisch beim Kapital
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat UBS mit einem Kursziel von 46 Franken auf "Overweight" belassen. Nach Aussagen der Schweizer Bank zu ihrer Kapitalausstattung sieht Analyst Kian Abouhossein in seinem "Worst-Case-Szenario" einen zusätzlichen Kapitalrückstellungsbedarf von 8 Milliarden US-Dollar, um die gesetzlichen Anforderungen an die harte Kernkapitalquote (CET1) zu erfüllen. Positiv sieht er die dank einer exzellenten Integration von Credit Suisse gute organische Kapitalgenerierung, wie er am Montag schrieb. Daher hält er den 30-prozentigen Bewertungsabschlag der Aktie für übertrieben. Dieser sollte sich verringern, sobald es mehr Klarheit bezüglich der "Endlos-Saga" um die Kapitalausstattung gebe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 17:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 45,96 auf Lang & Schwarz (18. August 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -2,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,23 %.
Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 150,50 Mrd..
UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5265. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 47,00CHF was eine Bandbreite von -13,00 %/+2,23 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 46 Euro