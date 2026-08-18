JPMorgan belässt UBS auf 'Overweight' - Ziel 46 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 45,96 auf Lang & Schwarz (18. August 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -2,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,23 %.

Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 150,50 Mrd..

UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5265. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 47,00CHF was eine Bandbreite von -13,00 %/+2,23 % bedeutet.