Berenberg belässt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 13,00 auf Tradegate (18. August 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um -7,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,96 %.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,47 Mrd..

TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +30,57 %/+53,61 % bedeutet.