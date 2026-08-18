Infineon Technologies Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 18.08.2026

Mit einer Performance von -4,39 % musste die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,39 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Infineon Technologies Verluste von -5,10 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -6,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,94 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Infineon Technologies +62,74 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,50 % 1 Monat -3,94 % 3 Monate -5,10 % 1 Jahr +67,42 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 18.08.2026, 11:55 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,31 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,53 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,05 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -1,53 %. ON Semiconductor verliert -2,14 % NIO notiert im Minus, mit -1,39 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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