Siemens Energy Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 18.08.2026

Die Siemens Energy Aktie ist bisher um -3,70 % auf 156,74€ gefallen. Das sind -6,02 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,31 %, geht es heute bei der Siemens Energy Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Siemens Energy Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -3,73 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +3,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,53 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Siemens Energy einen Anstieg von +35,32 %.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,90 % 1 Monat +9,53 % 3 Monate -3,73 % 1 Jahr +68,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.08.2026, 11:56 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Kursentwicklung der Siemens-Energy-Aktie: Der Rückgang unter 160 Euro zum Xetra-Schluss sorgt für Verunsicherung, während mögliche Uneinigkeit im Management als Belastung gesehen wird. Positiv bewertet werden der fortschreitende Konzernumbau, ein Aktienrückkauf von bis zu 6 Milliarden Euro bis 2028 sowie die positive JPMorgan-Einschätzung. Zudem wird eine mediale Präsenz im Zusammenhang mit KI-Milliarden als kursfördernd diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,25 Mrd. € wert.

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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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