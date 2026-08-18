RWE Aktie fällt auf 58,32€ - 18.08.2026

Die RWE Aktie ist bisher um -1,55 % auf 58,32€ gefallen. Das sind -0,92 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,47 %, geht es heute bei der RWE Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von RWE in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,42 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RWE Aktie damit um +4,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RWE auf +30,79 %.

RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,94 % 1 Monat +6,07 % 3 Monate +7,42 % 1 Jahr +68,51 %

Informationen zur RWE Aktie

Stand: 18.08.2026, 11:56 Uhr

Es gibt 780 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,47 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von RWE

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,88 %. Enel notiert im Minus, mit -0,39 %. Iberdrola notiert im Plus, mit +0,20 %. E.ON verliert -0,46 %

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Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.