freenet Aktie überzeugt mit Kursplus - 18.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von freenet. Sie steigt um +1,43 % auf 24,060€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die freenet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,34 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,060€, mit einem Plus von +1,43 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der freenet Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -9,47 %.

Allein seit letzter Woche ist die freenet Aktie damit um +1,28 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,06 %. Im Jahr 2026 gab es für freenet bisher ein Minus von -19,70 %.

freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,28 % 1 Monat -2,06 % 3 Monate -9,47 % 1 Jahr -16,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.08.2026, 11:56 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den niedrigen Freenet-Kurs unter 24 Euro, der von einigen als attraktiv bewertet wird. Genannt werden eine Dividendenrendite von rund 8–9 %, hoher Free Cashflow und ein mögliches Kursziel von 30–35 Euro. Belastend wirkt ein vermutlich mit Telefónica verbundener Vertrag, der das Ergebnis 2026 um etwa 50 Mio. Euro drücken könnte. Eine Einigung, Preiserhöhungen oder erfolgreiche Gegenmaßnahmen gelten als Kurstreiber. Kritisiert werden fehlende Wachstumsimpulse außerhalb von waipu.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,86 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von freenet

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,51 %. United Internet notiert im Plus, mit +1,08 %. Telefonica Deutschland notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Vodafone Group legt um +0,75 % zu

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Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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