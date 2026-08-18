AKTIE IM FOKUS
Lanxess schwach - Auch Exane BNP Paribas wird pessimistisch
- Lanxess-Aktien fallen nach Abstufung deutlich zurück
- Exane BNP Paribas senkt das Kursziel auf zwölf Euro
- Überkapazitäten schüren Skepsis bei den Anlegern
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die schwachen Aktien von Lanxess haben am Dienstag ihre Kurslücke der Erholung vom März geschlossen. Damals hatte JPMorgan eine Kehrtwende vollzogen und aus einer skeptischen Einstufung eine Empfehlung gemacht.
Nun belastet der Pessimismus von Exane BNP Paribas, die die Aktien auf "Underperform" abstufte. Die Papiere des Spezialchemiekonzerns sanken am Dienstag um mehr als 7 Prozent auf 13,96 Euro. Ihr Kursziel setzten die Experten der französischen Investmentbank auf 12 Euro.
Im Frühjahr hatten sich die Aktien vor allem in der Aussicht auf eine Sonderkonjunktur durch den Iran-Krieg und damit verbundene Ölengpässe bei asiatischer Konkurrenz profitiert. Vom Tief seit 2009 bei rund 11 Euro waren Lanxess innerhalb weniger Tage um rund 76 Prozent nach oben geschossen. Von dieser Erholung ist inzwischen mehr als die Hälfte verpufft.
Zuletzt wurden Anleger und Analysten wieder deutlich skeptischer. Die grundlegenden Probleme der von Überkapazitäten geplagten Branche rückten wieder in den Vordergrund. In der Vorwoche hatte Berenberg bereits zum Verkauf geraten. Auch JPMorgan steht seit Mitte Mai bereits wieder auf "Neutral"./ag /mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,18 % und einem Kurs von 14,29 auf Tradegate (18. August 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -15,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -8,90 %/+26,14 % bedeutet.
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..m.E. viel zu kritische Sicht des Analysten und zu wenig Bezug auf die zuletzt deutlich gebesserten Zahlen in einemschwachen wirtschaftlichen Umfeld..
Wen interessieren die Kasperle von Berenberg? 😂