Home Depot überrascht die Wall Street – aber hebt die Prognose nicht an

Finanzvorstand Richard McPhail sprach gegenüber CNBC weiterhin von einem "eingefrorenen Immobilienmarkt". Dennoch gewinne Home Depot Marktanteile. Die Nachfrage sei sowohl bei professionellen Kunden als auch bei Heimwerkern breit aufgestellt.

Home Depot hat im zweiten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn stärker gesteigert als von der Wall Street erwartet. Der US-Baumarktkonzern bestätigte zugleich seine Prognose für das Gesamtjahr.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Viele Verbraucher blieben bei größeren Projekten allerdings zurückhaltend. Sie hätten zwar Geld zum Ausgeben, sorgten sich aber um Inflation, Kraftstoffkosten und die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit, sagte McPhail.

Home Depot erzielte einen bereinigten Gewinn von 4,92 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut LSEG mit 4,73 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz erreichte 47,86 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartung von 47,27 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg auf 4,77 Milliarden US-Dollar. Auch der vergleichbare Umsatz legte stärker zu als erwartet. Laut StreetAccount betrug das Plus 1,7 Prozent. Erwartet worden waren 0,9 Prozent.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31. August 2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Trotz der besseren Zahlen hob Home Depot seine Jahresprognose nicht an. Der Konzern erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum von 2,5 bis 4,5 Prozent und eine operative Marge zwischen 12,4 und 12,6 Prozent.

Belastend bleiben der schwache Immobilienmarkt, hohe Hypothekenzinsen und die wirtschaftliche Unsicherheit. Home Depot setzt deshalb weiter auf Investitionen und auf das Geschäft mit professionellen Kunden. Die Aktie des Konzerns hat ein turbulentes Jahr hinter sich. In den vergangenen zwölf Monaten verlor sie um die 14 Prozent an Wert.

Vorstandschef Ted Decker nimmt zudem für einige Monate eine krankheitsbedingte Auszeit. Ann-Marie Campbell übernimmt in dieser Zeit das Tagesgeschäft.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die The Home Depot Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 298,2EUR auf Tradegate (18. August 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!