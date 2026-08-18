Focus Graphite Chairman wandelt verbleibendes Darlehen über C$835.000 mit Aufschlag auf den Marktpreis in Eigenkapital um

Umwandlung zu C$0,50 je Aktie schließt langjähriges Darlehen des Chairman vollständig ab, während Focus seine Finanzposition angesichts wachsender Unterstützung durch Regierung und Industrie stärkt

Ottawa, Ontario / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) („Focus“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass Chairman Jeff York über seine Holdinggesellschaft JJJY Holdings Inc. („JJJY Holdings“) zugestimmt hat, den verbleibenden ausstehenden Saldo seines langjährigen Darlehens an das Unternehmen in Höhe von C$835.000 zu C$0,50 je Aktie in Eigenkapital umzuwandeln.

Im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktion wird Herr York C$835.000 zu einem angesetzten Preis von C$0,50 je Aktie in 1.670.000 Stammaktien von Focus umwandeln. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 11 % auf den Schlusskurs der Aktie des Unternehmens von C$0,45 am 17. August 2026.

Die Finanzierungsbeziehung reicht bis in die Jahre 2019 und 2020 zurück, als Herr York über JJJY Holdings erhebliches Kapital zur Unterstützung von Focus und seiner laufenden Aktivitäten bereitstellte. Bis zum 30. September 2020 hatten die gegenüber JJJY Holdings geschuldeten Beträge rund C$3,05 Millionen erreicht. Seitdem wurde der Saldo durch eine Reihe zuvor offengelegter Vergleiche und Eigenkapitalumwandlungen schrittweise reduziert. Die heute bekannt gegebene Umwandlung von C$835.000 stellt den letzten ausstehenden Saldo des langjährigen Gesellschafterdarlehens von Herrn York an das Unternehmen dar.

Die Transaktion beseitigt die verbleibende Verpflichtung des Unternehmens aus dem langjährigen Gesellschafterdarlehen, ohne dass eine Rückzahlung in bar erforderlich ist. Dadurch bleibt Kapital für die Entwicklungsprioritäten des Unternehmens erhalten und seine Finanzposition wird weiter gestärkt.

„Meine Entscheidung, den verbleibenden Saldo meines Darlehens in Eigenkapital umzuwandeln, spiegelt mein anhaltendes Vertrauen in Focus Graphite und die Fortschritte wider, die wir im gesamten Unternehmen erzielen“, sagte Jeff York, Chairman von Focus Graphite. „Da das Darlehen nun vollständig in Eigenkapital umgewandelt wird, gleiche ich meine Interessen noch stärker an denen unserer Aktionäre aus und stärke gleichzeitig die Finanzposition des Unternehmens. Focus hat bei seinen Projekten, seiner Technologie und seinen strategischen Partnerschaften erhebliche Fortschritte erzielt, unterstützt durch wachsende staatliche Investitionen, und ich bleibe entschlossen, das Unternehmen beim Eintritt in die nächste Entwicklungsphase zu unterstützen.“