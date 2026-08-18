Nexcel Metals beginnt Programm zur Neuaufnahme und erneuten Beprobung des Bohrkerns auf dem Wolframprojekt Burnt Hill, New Brunswick

Vancouver, British Columbia, Kanada / 18. August 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) („Nexcel“ oder das „Unternehmen“) berichtet, dass es ein Programm zur Neuaufnahme und erneuten Beprobung des Bohrkerns auf seinem Wolframprojekt Burnt Hill in Zentral-New-Brunswick gestartet hat. Das Programm konzentriert sich auf 26 historische Diamantbohrlöcher von insgesamt 5.687 Metern, die 1979 von Miramichi Lumber Company Ltd. auf Burnt Hill niedergebracht und im Bohrkernlager der Regierung von New Brunswick in Madran, New Brunswick, gelagert werden.

Höhepunkte

- Der Bohrkern von 26 historischen Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 5.687 Metern wird im Bohrkernlager der Regierung in Madran, New Brunswick, gelagert, und ein Großteil dieses Bohrkerns wurde niemals beprobt.

- Der gelagerte Bohrkern ist in hervorragendem Zustand und eignet sich für eine detaillierte Neuaufnahme und erneute Beprobung.

- In der Vergangenheit wurden nur Ganzkernabschnitte wolframhaltiger Gänge beprobt; der sedimentgebundene und oftmals nur dünn geäderte mineralisierte Bohrkern wurde nicht beprobt und stellt eine ungetestete Möglichkeit dar.

- Eine unabhängige geologische Beratungsfirma wurde als Vorbereitung auf eine unabhängige Mineralressourcenschätzung mit einer geostatistischen Analyse beauftragt.

- Die Bohrungen der Phase 1 auf Burnt Hill sollen Ende dieses Monats beginnen.

Überblick über das Programm

Der Bohrkern von 1979, der im Kernlager in Madran gelagert wird, ist in hervorragendem Zustand und gut für eine moderne Neuaufnahme und erneute Beprobung geeignet. Die Proben, die Miramichi Lumber Company Ltd. zum Zeitpunkt der Bohrungen genommen hatte, bestanden nur aus Ganzkernproben wolframhaltiger Gänge; es wurden keine weiteren Abschnitte beprobt. 2007 beprobte Cadillac Ventures die unteren Bereiche der meisten Bohrlöcher entlang des Greisen-Intrusivkontakts, aber schmale, sedimentgebundene Gänge, die niedriggradige Wolfram-, Zinn- und Molybdänmineralisierung enthalten, wurden nicht beprobt. Demzufolge wurde ein erheblicher Teil des Bohrkerns nie analysiert.