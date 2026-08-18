DAX – Aktienrekord im schwächsten Land der Welt

Der deutsche Aktienindex knackte zum Monatsbeginn August die Marke von 26.000 Punkten und verzeichnet ein neues Rekordhoch. Wie kann das sein? Die Nachrichtenlage zur Wirtschaft in Deutschland könnte im Sommer 2026 kaum turbulenter sein.

Die großen Automobilhersteller verkünden Entlassungen nahezu wöchentlich im 1000er-Paket. Ein paar tausend Mitarbeiter bei Audi, als nächstes BMW, dann Mercedes, dann Porsche und Volkswagen. Hinzu kommt ein katastrophal laufendes Geschäft bei Firmen wie Bosch und Trumpf oder Zulieferern aus dem Autosektor. Deutschland ist seit 2020 per saldo mit Nullwachstum gesegnet, während in Europa die gesammelte Konkurrenz auf Wachstumspfad ist. Böse Statistiker zitieren immer wieder die Auswertung, dass es weltweit in den letzten Jahren nur ein Land gibt, das in Sachen Wachstum noch Schlechter als Deutschland dasteht – Äquatorialguinea. Die Bundesregierung hat für 2026 angekündigt, dass die Hoffnung auf eine schwarze Null besteht und dies mit der Ansage garniert, dass 2026 gar keine Rezession anstünde. Mit anderen Worten, man ist mit derart wenig zufrieden, dass Nullwachstum schon als Erfolg gewertet wird. Die jüngsten Zahlen zur Auswanderung, vor allem bei jungen Menschen, sprechen ebenso eine deutliche Sprache wie das Vertrauen der Selbstständigen und des Mittelstands in die Politik.

Der DAX spricht die Sprache internationaler Konzerne

Auf all diese negativen Merkmale trifft ein deutscher Aktienindex, der eben ein Rekordhoch hinlegt. Doch der DAX spricht nicht die Sprache der deutschen Wirtschaft, sondern die Sprache international agierender Konzerne. “Im DAX werden 80 % der Umsätze im Ausland erzielt”, erklärt Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Dabei spielt es nur eine geringe Rolle, ob man bei Software auf SAP blickt oder sich bei MTU Aero oder Airbus mit Flugzeugen und Flugzeugzulieferern beschäftigt. Gleichsam werden Titel wie Infineon und Siemens vom internationalen Hype für künstliche Intelligenz getrieben. Im Juli 2026 wurden als meist gehandelte Aktien am Börsenplatz gettex in München die Titel Siemens Energy, Micron, SK Hynix, SAP und Rheinmetall verzeichent.

Die Zugpferde im DAX in den letzten zwölf Monaten sehen dabei relativ logisch aus. “Mit Hochtief und Infineon liegen eben zwei Konzerne ganz vorne, die den Bereich künstliche Intelligenz und die notwendigen Rahmen abdecken”, so CMC. Infineon ist mit 80 Milliarden Euro Marktkapitalisierung mittlerweile doppelt so groß wie BASF und sogar größer als Deutsche Bank oder Münchner Rück. Bei den Autoherstellern macht im DAX Infineon so viel aus wie BMW, Volkswagen und Mercedes zusammen.