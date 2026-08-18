Wind in Eifel am Brandgebiet stärker - Geruch bis Köln

ESSEN (dpa-AFX) - In der an das belgische Brandgebiet angrenzenden Eifel ist der Wind am Morgen aufgefrischt und wird bis zum frühen Nachmittag laut Deutschem Wetterdienst noch einmal deutlich zunehmen. In den nächsten Stunden werde es in der Eifel teilweise zu Böen kommen, die Windstärke noch gerade unter der untersten Warnschwelle bleiben, sagte eine DWD-Meteorologin auf Anfrage. Danach flaue der Wind aber wieder ab.

Die grenznahe Eifelstadt Monschau ist seit Tagen von einem Übergreifen der Flammen aus dem belgischen Hohen Venn bedroht. In Monschau sollen die Menschen derzeit daher möglichst einen Aufenthalt im Freien vermeiden und Fenster und Türen geschlossen halten. Der Brandgeruch zog aber auch deutlich weiter.