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    Infosys und Knorr-Bremse kooperieren mit dem Ziel, die KI-gestützte Unternehmenstransformation zu realisieren

    Infosys und Knorr-Bremse kooperieren mit dem Ziel, die KI-gestützte Unternehmenstransformation zu realisieren
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Infosys Topaz modernisiert IT-Systeme, steigert betriebliche Effizienz und verbessert Servicequalität in der globalen SAP- und PLM-Anwendungslandschaft

    BENGALURU, Indien und MÜNCHEN, 18. August 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von KI-orientierten Unternehmensberatungs- und Technologiedienstleistungen, geht eine strategische, langfristige Zusammenarbeit mit der Knorr-Bremse AG ein, einem weltweit agierenden Hersteller von Bremssystemen und sicherheitskritischen Komponenten für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Infosys stellt Infosys durchgängige Managed Services für das gesamte Unternehmensanwendungs-Ökosystem im Rahmen des IT-Transformationsprogramms „Tech4Value" (T4V) der Knorr-Bremse AG bereit. Zum Programm gehören sowohl der Geschäftsbereich Schienenfahrzeuge als auch das Nutzfahrzeuge-Segment.

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    Dank der Zusammenarbeit vereinfacht und modernisiert die Knorr-Bremse AG ihre IT-Landschaft. Gleichzeitig ist das Unternehmen in der Lage, die Servicequalität für ihre weltweiten Mitarbeiter zu verbessern. Darüber hinaus kann Knorr Bremse schneller zu einem wertorientierten, zukunftsfähigen IT-Betriebsmodell übergehen. Der gesamte Anwendungs-Stack des Unternehmens ist Teil des Projekts – von zentralen ERP- und Datenplattformen bis hin zu Engineering- und Produktlebenszyklus-Systemen. Über die technologische Modernisierung hinaus stärkt diese Transformation die operative Ausfallsicherheit ebenso wie Compliance und Service-Governance. Außerdem ermöglicht sie schnellere Innovationszyklen, die Zusammenarbeit im Engineering und die Mitarbeitererfahrung zu verbessern. Gleichzeitig unterstützt sie das skalierbare Wachstum der globalen Geschäftsbereiche Schienenverkehr und Nutzfahrzeuge von Knorr-Bremse.

    Infosys bringt seine Expertise Know-how in den Bereichen SAP, Daten, Engineering und Product Lifecycle Management (PLM) in Kombination mit KI-gestützten Funktionen auf Basis von Infosys Topaz ein. Dabei kommen generative und agentenbasierte KI-Technologien zum Einsatz. Damit geht Knorr-Bremse über traditionelle Managed Services hinaus. Gemeinsam fokussieren sich beide Unternehmen darauf, messbare Ergebnisse und nachhaltige Produktivitätssteigerungen durch KI-gestützte Automatisierung zu erzielen.

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