Die Ruhe ist vorbei? Wall Street trifft auf die gefährlichste Börsenphase

Ein hochrangiger iranischer Beamter kündigte gegenüber Reuters eine "vollständig offensive" militärische Haltung an. Auch Washington schloss eine Verlängerung der am 17. August ausgelaufenen Waffenruhe aus.

Die Stimmung an der Wall Street kippt. Die großen US-Aktienfutures wie Dow, S&P 500 und NASDAQ gaben am Dienstag nach, während Ölpreise und Anleiherenditen stiegen. Neue Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran schüren erneut Inflationssorgen.

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Brent-Öl verteuerte sich daraufhin. Gleichzeitig erreichte die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen den höchsten Stand seit 2007. Die zehnjährige Rendite blieb nahe ihrem höchsten Niveau seit Januar 2025.

Technologieaktien unter Druck

Tesla und Nvidia verloren vorbörslich minimal. Micron Technology, Marvell Technology, AMD und Intel büßten mehr Prozentpunkte ein. Sandisk und Western Digital verloren mit am deutlichsten.

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Nervosität nimmt zu

Der Volatilitätsindex der Chicago Board Options Exchange (CBOE) stieg auf den höchsten Stand seit rund zwei Wochen. Noch am Freitag war das sogenannte Angstbarometer auf 14,2 Punkte und damit auf den tiefsten Stand des Jahres gefallen.

Marktstrategen warnen deshalb vor zu großer Sorglosigkeit. Jonathan Krinsky von BTIG verweist laut CNBC auf die historisch schwierige Börsenphase zwischen Mitte August und Mitte Oktober. In jedem Zwischenwahljahr seit 1990 habe der gleichgewichtete S&P 500 in diesem Zeitraum mindestens sieben Prozent verloren.

Auch Axel Rudolph von IG sieht Risiken unter der Oberfläche. Neben den Spannungen im Nahen Osten verweist er auf schwächere US-Konsumausgaben und hohe Renditen langfristiger Staatsanleihen. "Die Märkte wirken langsam etwas zu selbstzufrieden", erklärte er.

Für Anleger rücken nun das Protokoll der Juli-Sitzung der Federal Reserve und die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole in den Fokus. Auch Nvidias Quartalsbericht am kommenden Mittwoch dürfte zum wichtigen Test für Technologieaktien werden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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