Jetzt kommt der Gewinn-Turbo: Darum ist die Micron-Rallye noch nicht vorbei

Doch die Analysten von Bank of America lassen sich davon nicht beirren: Sie bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 1.550 US-Dollar und nehmen den Speicherchip-Hersteller in ihre US-1-Liste besonderer Top-Picks auf.

Die Aktie von Micron Technology hat in den vergangenen fünf Handelstagen mehr als 17 Prozent zugelegt. Vorbörslich gibt es für die Papiere eine kleine Verschnaufpause, nachdem bekannt wurde, dass Hedgefonds-Manager David Tepper seine Position deutlich reduziert hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auslöser für den Optimismus ist der Investorentag des Konkurrenten SanDisk. Dort hatte sich SanDisk zu 15 Prozent Umsatzwachstum jährlich sowie Bruttomargen über 80 Prozent bis 2030 bekannt, gestützt auf feste Kundenzusagen und diszipliniertes Angebot.

Die BofA-Analysten übertragen dieses Modell probeweise auf Micron: Statt der vom Markt erwarteten Spitzengewinne von 160 bis 170 US-Dollar je Aktie in den kommenden ein bis zwei Jahren halten sie 200 bis 250 US-Dollar bis 2030 für möglich, ein jährliches Gewinnwachstum von über 30 Prozent.

Beim historischen Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa dem Zehnfachen ergäbe sich erhebliches Kurspotenzial, bei geringeren Gewinnschwankungen sogar eine Bewertung mit dem 12- bis 15-Fachen, wie sie sonst eher bei KI-Profiteuren üblich ist.

Sorgen um eine geringere Speicherausstattung kommender Rubin-Ultra-Chips von Nvidia halten die Analysten für übertrieben. Die Roadmaps für HBM4e und HBM5 sähen Konfigurationen von 500 Gigabyte bis 1 Terabyte vor, die Branche stelle zudem auf 12- und 16-Lagen-Stapelchips um, eine höhere GPU-Stückzahl würde geringere Bestückung ausgleichen.

Das größte Risiko sehen die Analysten nicht in der Nachfrage, sondern in der Kapitalverwendung. Bis 2030 könnte Micron kumuliert über 640 Milliarden US-Dollar freien Cashflow erwirtschaften. Offen bleibt, ob das Geld an Aktionäre zurückfließt oder in KI-Infrastruktur fließt, ähnlich Nvidias Strategie bei Frontier-Laboren und Neoclouds.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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