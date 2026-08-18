Video-Interview: Sentiment-Papst Goldberg geht nach 30 Jahren in Rente

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Joachim Goldberg, der die Sentimentanalyse 1997 nach Deutschland brachte, geht nach 30 Jahren in den Ruhestand – seine zentrale Erkenntnis bleibt für Privatanleger nutzbar: Nicht der absolute Sentiment-Wert verrät etwas über den Markt, sondern seine wöchentliche Veränderung. Ich habe mit ihm im Videocall über drei Jahrzehnte Marktstimmungsanalyse gesprochen.

Das vollständige Gespräch können Sie sich hier ansehen: https://youtube.com/live/95ojqCJHWvU

Warum der Wert selbst nie das Signal war

Am Höhepunkt der Internetblase lag Goldbergs Sentiment-Wert entgegen jeder Erwartung nicht bei extremem Optimismus, sondern unter der neutralen Nulllinie. Die Kurse brachen danach nicht abrupt ein, sondern verloren zunächst rund 8 bis 9 Prozent, während das Sentiment gleichzeitig ins Positive drehte, weil viele Anleger den Rückgang als Kaufgelegenheit werteten. Genau dieser Kontrast markierte für Goldberg den Moment, in dem etwas grundsätzlich nicht in Ordnung war.

Seine Konsequenz für die Praxis: Die ersten 5 bis 10 Prozent eines Kursrückschlags verdienen genaue Beobachtung, denn dort entscheidet sich, ob es ein normaler Rücksetzer ist oder ein echtes Warnsignal. Auf einen festen Zeithorizont wollte er sich dabei nie festlegen – wichtiger war ihm, zu welchem Preis sich die Stimmung ändert, weil sich daraus abschätzen lässt, wann Anleger mit Verlustpositionen zurückkehren.

Warum sich Tiefs leichter terminieren lassen als Hochs

Tiefs lassen sich laut Goldberg über Sentimentdaten vergleichsweise gut identifizieren, Hochs dagegen kaum – ein Hoch dauert in der Regel länger, als man glaubt, solange die „Mauer der Angst" aus verbliebenen Pessimisten nicht abgebaut ist. Bei der Einordnung unterscheidet er zwischen institutionellen Anlegern, die er als Spiegel der großen Kapitalbewegungen versteht und in vielen Marktphasen als Kontraindikator einstuft, und über soziale Medien befragten Privatanlegern, deren schnelle Meinungswechsel für ihn auf kleine, wenig ernstzunehmende Positionen hindeuten.

Diese Trennung ist inzwischen unschärfer geworden: Manche Privatanleger bewegen mittlerweile so große Summen, dass Goldberg sie im Sentiment eher wie institutionelle Marktteilnehmer behandelt. Auch ausländische Kapitalströme in den DAX ordnet er über diesen institutionellen Spiegel ein.

Warum eine richtige Einschätzung trotzdem Geld kosten kann

Sowohl bei der Finanzkrise 2008/2009 als auch beim Corona-Crash 2020 beobachtete Goldberg denselben Ablauf: Der extreme Pessimismus unter Privatanlegern kehrte sich jeweils erst um, nachdem sich der Markt bereits wieder zu erholen begonnen hatte. Wie riskant es ist, gegen eine solche Bewegung zu stehen, zeigt der Fall des Hedgefondsmanagers Leopold Aschenbrenner: Er setzte stark gehebelt auf KI-Rechenzentren und verkaufte gleichzeitig Softwareunternehmen leer. Als sich die Markterwartung zur US-Zinspolitik kurzfristig drehte, musste Citadel seine Positionen zu deutlich günstigeren Kursen übernehmen – nicht zu Marktwert.

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