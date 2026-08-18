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    Sentimentanalyse

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    Video-Interview: Sentiment-Papst Goldberg geht nach 30 Jahren in Rente

    Sentiment-Papst Joachim Goldberg geht nach 30 Jahren in den Ruhestand. Seine Kernerkenntnis: Die wöchentliche Veränderung des Sentiments zählt mehr als der absolute Wert.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nicht der Sentimentwert zählt, sondern sein Wandel
    • Sentiment erkennt Tiefs besser als Hochs
    • Richtige Einschätzungen scheitern an zu viel Hebel

     

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    Joachim Goldberg, der die Sentimentanalyse 1997 nach Deutschland brachte, geht nach 30 Jahren in den Ruhestand – seine zentrale Erkenntnis bleibt für Privatanleger nutzbar: Nicht der absolute Sentiment-Wert verrät etwas über den Markt, sondern seine wöchentliche Veränderung. Ich habe mit ihm im Videocall über drei Jahrzehnte Marktstimmungsanalyse gesprochen.

    Das vollständige Gespräch können Sie sich hier ansehen: https://youtube.com/live/95ojqCJHWvU

    Warum der Wert selbst nie das Signal war

    Am Höhepunkt der Internetblase lag Goldbergs Sentiment-Wert entgegen jeder Erwartung nicht bei extremem Optimismus, sondern unter der neutralen Nulllinie. Die Kurse brachen danach nicht abrupt ein, sondern verloren zunächst rund 8 bis 9 Prozent, während das Sentiment gleichzeitig ins Positive drehte, weil viele Anleger den Rückgang als Kaufgelegenheit werteten. Genau dieser Kontrast markierte für Goldberg den Moment, in dem etwas grundsätzlich nicht in Ordnung war.

    Seine Konsequenz für die Praxis: Die ersten 5 bis 10 Prozent eines Kursrückschlags verdienen genaue Beobachtung, denn dort entscheidet sich, ob es ein normaler Rücksetzer ist oder ein echtes Warnsignal. Auf einen festen Zeithorizont wollte er sich dabei nie festlegen – wichtiger war ihm, zu welchem Preis sich die Stimmung ändert, weil sich daraus abschätzen lässt, wann Anleger mit Verlustpositionen zurückkehren.

    Warum sich Tiefs leichter terminieren lassen als Hochs

    Tiefs lassen sich laut Goldberg über Sentimentdaten vergleichsweise gut identifizieren, Hochs dagegen kaum – ein Hoch dauert in der Regel länger, als man glaubt, solange die „Mauer der Angst" aus verbliebenen Pessimisten nicht abgebaut ist. Bei der Einordnung unterscheidet er zwischen institutionellen Anlegern, die er als Spiegel der großen Kapitalbewegungen versteht und in vielen Marktphasen als Kontraindikator einstuft, und über soziale Medien befragten Privatanlegern, deren schnelle Meinungswechsel für ihn auf kleine, wenig ernstzunehmende Positionen hindeuten.

    Diese Trennung ist inzwischen unschärfer geworden: Manche Privatanleger bewegen mittlerweile so große Summen, dass Goldberg sie im Sentiment eher wie institutionelle Marktteilnehmer behandelt. Auch ausländische Kapitalströme in den DAX ordnet er über diesen institutionellen Spiegel ein.

    Warum eine richtige Einschätzung trotzdem Geld kosten kann

    Sowohl bei der Finanzkrise 2008/2009 als auch beim Corona-Crash 2020 beobachtete Goldberg denselben Ablauf: Der extreme Pessimismus unter Privatanlegern kehrte sich jeweils erst um, nachdem sich der Markt bereits wieder zu erholen begonnen hatte. Wie riskant es ist, gegen eine solche Bewegung zu stehen, zeigt der Fall des Hedgefondsmanagers Leopold Aschenbrenner: Er setzte stark gehebelt auf KI-Rechenzentren und verkaufte gleichzeitig Softwareunternehmen leer. Als sich die Markterwartung zur US-Zinspolitik kurzfristig drehte, musste Citadel seine Positionen zu deutlich günstigeren Kursen übernehmen – nicht zu Marktwert.

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    Autor
    Stephan Heibel
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    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
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    Verfasst von Stephan Heibel
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    Sentimentanalyse Video-Interview: Sentiment-Papst Goldberg geht nach 30 Jahren in Rente Sentiment-Papst Joachim Goldberg geht nach 30 Jahren in den Ruhestand. Im Videocall erklärt er, warum nicht der absolute Sentiment-Wert etwas über den Markt verrät, sondern seine wöchentliche Veränderung – und warum eine richtige Markteinschätzung trotzdem Geld kosten kann.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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