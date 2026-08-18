Verbio Aktie klettert deutlich - 18.08.2026

Mit einer Performance von +4,27 % konnte die Verbio Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +0,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,78€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Verbio Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -22,66 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,96 %. Im Jahr 2026 gab es für Verbio bisher ein Plus von +44,18 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,55 % geändert.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,89 % 1 Monat -4,96 % 3 Monate -22,66 % 1 Jahr +201,78 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.08.2026, 13:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbios mögliche Kurserholung mit Zielen von 34 und 40 Euro, zugleich aber um Belastungen durch steigende Öl- und Anleiherenditen. Fundamental werden Chancen durch hohe THG-Quoten, effiziente Biodieselproduktion, den Biomethanboom in Europa und Verbios Polen-Geschäft gesehen. Diskutiert werden auch HVO als Konkurrenz, mögliche Rohstoffpreissteigerungen sowie Ernte- und Rohstoffrisiken. Eine erneute MDAX-Aufnahme gilt als möglich.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,02 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,31 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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