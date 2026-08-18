Pinnacle veröffentlicht erste Ergebnisse des Untertagebohrprogramms bei El Potrero; Proben enthalten bis zu 59,2 g/t Au und 424 g/t Ag sowie sichtbares Gold

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 18. August 2026 (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) / IRW-Press / Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das “Unternehmen") freut sich, einen aktuellen Bericht über das laufende Untertagebohrprogramm auf dem Potrero Gold-Silber-Projekt in Durango, Mexiko, vorzulegen. Wie am 5. Mai 2026 gemeldet , umfasst das Programm mehr als 100 kurze, eng beieinander liegende Bohrlöcher innerhalb der historischen Bergwerksanlagen, um die Größe, Form und den durchschnittlichen Gehalt der mineralisierten Zonen besser zu erfassen.

HÖHEPUNKTE

Bislang wurden 58 von insgesamt 108 geplanten Bohrlöchern gebohrt

Die Dos de Mayo Ader weist alle typischen Merkmale einer epithermalen Brekzienader mit geringer Sulfidierung auf

Bohrlöcher aus dem oberen Bereich der historischen Pinos Cuates Mine lieferten Einzelergebnisse von bis zu 59,2 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) und 424 Gramm pro Tonne Silber (g/t Ag) über 1,07 Meter, wo feinkörniges sichtbares Gold beobachtet wurde

Ein horizontales Bohrloch, das in einem flachen Winkel zur Ader gebohrt wurde, erweiterte die bekannte Streichlänge der Mineralisierung nach Nordwesten um etwa 20 Meter, darunter eine Kernlänge von 13,18 Metern mit Gehalten von 9,69 g/t Au und 143 g/t Ag , während die südöstliche Streichausdehnung durch Gehalte von bis zu 9,54 g/t Au und 134 g/t Ag über 1,5 Meter erweitert wurde.

Die potentielle Streichlänge der mineralisierten Zone Pinos Cuates wurde auf mindestens 70 Meter erweitert

Bislang wurden 58 Bohrlöcher gebohrt und für die ersten 37 liegen bereits die Untersuchungsergebnisse vor. Aus logistischen Gründen wurden die ersten 16 Bohrlöcher an den Eingängen der drei historischen Minen gebohrt (drei bei Pinos Cuates, sechs bei La Dura und sieben bei Dos de Mayo – siehe Abbildung 1 unten); diese werden nach Abschluss der Bohrarbeiten in diesen Gebieten erörtert. Der Großteil der Bohrlöcher wurde auf den beiden Ebenen der Pinos Cuates Mine (Abbildung 2) gebohrt, der zentralen Mine von drei Minen entlang der Dos de Mayo Aderstruktur. Die Bohrarbeiten bei Pinos Cuates dauern an, und es wird erwartet, dass das Bohrgerät nach Dos de Mayo verlegt wird, beginnend mit dem Bohrloch EPUG26084.

Von den bisher vorliegenden Ergebnissen sind diejenigen aus Bohrloch EPUG26035 auf der oberen Ebene von Pinos Cuates am aussagekräftigsten, da dieses Bohrloch horizontal vom Ende der Untertagebauten aus und in einem flachen Winkel zum Streichen der Ader gebohrt wurde (Abbildung 3). Ziel dieser Bohrung war es, die potentielle Ausdehnung der Mineralisierung entlang des Streichens in Richtung Nordwesten zu bestimmen. Zwar erschwert dies die Berechnung der tatsächlichen Weite der mineralisierten Zone in dieser Bohrung, doch wurde bestätigt, dass mindestens über die nächsten 20 Meter entlang des Streichens in dieser Richtung gute Mineralisierung vorliegt. Der beste Abschnitt dieses Durchschlags wies über eine Kernlänge von 13,18 Metern Gehalte von 9,69 g/t Au und 143 g/t Ag auf, wobei eine Probe feinkörniges sichtbares Gold mit Gehalten von 59,2 g/t Au und 424 g/t Ag über 1,07 Meter enthielt (siehe Tabelle 1 unten).

Ebenso wurden die Bohrlöcher EPUG26025 und EPUG26026 entlang des Streichens in südöstlicher Richtung gebohrt und erweiterten die Mineralisierung in dieser Richtung um bis zu 21 Meter mit Abschnitten von 0,97 g/t Au und 16 g/t Ag über 4,50 Meter bzw. 9,54 g/t Au und 134 g/t Ag über 1,5 Meter. Damit hat sich die Gesamtlänge der mineralisierten Zone auf der oberen Ebene von Pinos Cuates auf mindestens 70 Meter erweitert. Anstehende Oberflächenbohrungen werden diese Mineralisierung in unterschiedlichen Tiefen und weiter entlang des Streichens in Richtung Nordwesten und Südosten abgrenzen.

„Die ersten Ergebnisse aus der Pinos Cuates Mine sind äußerst ermutigend“, erklärte Robert Archer, Präsident und CEO von Pinnacle. „Wie wir kürzlich anhand der Untertage-Kanalprobenentnahme in der Dos de Mayo Mine gezeigt haben, tritt die hochgradige Mineralisierung in subvertikalen ‚Shoots‘ auf, die durch niedriggradiges Adermaterial voneinander getrennt sind. Da die Untertagebohrungen entweder in der Ader selbst oder angrenzend daran durchgeführt werden, müssen wir berücksichtigen, dass ein Teil der Mineralisierung hier bereits abgebaut wurde; dennoch erweisen sich die Bohrlöcher als unschätzbar wertvoll für ein besseres Verständnis des Mineralisierungssystems von El Potrero.“

Abbildung 1: Lage der historischen Minenbauten im Dos de Mayo Adersystem

Ergebnisse

Die hier besprochenen Ergebnisse umfassen die Bohrungen EPUG26017 bis einschließlich EPUG26037, wobei von den Stationen 1 und 2 auf der oberen Ebene der Pinos Cuates Mine jeweils 10 bzw. 11 Bohrlöcher gebohrt wurden (Abbildungen 2–5). Auf der Hauptebene wurden 18 Bohrlöcher von drei Standorten aus gebohrt (Analyseergebnisse stehen noch aus), wobei an vier Standorten noch 26 Bohrlöcher zu bohren sind (Abbildungen 2 und 3).

Die besten Untersuchungsergebnisse stehen im Zusammenhang mit Zonen starker Verkieselung und Oxidation mit kleinen Adern aus dunkelgrauem bis schwarzem Quarz, die entweder in der Nähe der Kontaktstellen zwischen Hangende und Liegende oder in der Mitte der Ader auftreten können, jedoch stets die brekziöse Textur durchschneiden. Es wurde beobachtet, dass Material mit höherem Gehalt manchmal von einer Halo aus Material mit niedrigerem Gehalt umgeben sein kann. Zwar ist Letzteres für sich genommen möglicherweise nicht immer wirtschaftlich, doch ist es wichtig, wenn es in die erforderliche Verwässerung einbezogen wird, anstatt Material ohne Gehalt zu verwenden.

Tabelle 1: Highlights der Bohrlochabschnitte aus der oberen Ebene von Pinos Cuates

Loch_ID Azimuth Neigung Tiefe Areal Von Bis Kernlänge Geschätzte wahre Weite Au g/t Ag g/t EPUG26019 50 -70 20.00 Pinos Cuates oberes Level 15,75 16,50 0,75 0,49 1,95 36 EPUG26021 230 +45 28.50 Pinos Cuates oberes Level 12,00 13,50 1,50 1,36 4,48 28 27,00 28,50 1,50 1,36 3,26 5 EPUG26023 185 0 21.00 Pinos Cuates oberes Level 4,90 6,00 1,10 Am Steichen 3,01 9 4,90 9,76 4,86 Am Steichen 1,27 9 EPUG26025 145 0 21.00 Pinos Cuates oberes Level 16,50 21,00 4,50 Am Steichen 0,97 16 EPUG26026 125 -60 25.50 Pinos Cuates oberes Level 1,50 3,00 1,5 Am Steichen 1,73 42 9,00 10,50 1,5 Am Steichen 9,54 134 EPUG26029 50 -70 45.00 Pinos Cuates oberes Level 10,50 11,70 1,20 0,91 2,67 58 24,97 28,94 3,97 3,01 1,05 29 43,50 44,00 0,50 0,37 10,20 208 EPUG26030 230 0 10.50 Pinos Cuates oberes Level 0,00 0,82 0,82 0,70 1,88 27 3,00 3,92 0,92 0,79 1,80 29 0,00 3,92 3,92 3,40 1,07 31 EPUG26031 230 +40 18.00 Pinos Cuates oberes Level 6,98 8,48 1,50 1,46 1,64 11 EPUG26032 230 -45 10.50 Pinos Cuates oberes Level 0,00 4,50 4,50 4,30 0,93 51 8,18 8,80 0,62 0,58 1,60 7 EPUG26033 275 0 10.50 Pinos Cuates oberes Level 3,52 5,62 2,10 Am Steichen 6,93 94 0,00 5,62 5,62 Am Steichen 3,16 52 EPUG26035 320 0 28.00 Pinos Cuates oberes Level 0,45 3,75 3,30 Am Steichen 1,41 69 15,90 16,97 1,07 Am Steichen 59,20 424 7,82 21,00 13,18 Am Steichen 9,69 143 EPUG26036 195 +45 10.50 Pinos Cuates oberes Level 1,50 7,50 6,00 Am Steichen 1,26 93 EPUG26037 175 -65 15.00 Pinos Cuates oberes Level 1,50 8,35 6,85 Am Steichen 3,03 72

Diese Untertagebohrkampagne hat in Verbindung mit der Kartierung der Stollen und der Kanalprobenentnahme die Abschätzung der tatsächlichen Weite der Dos de Mayo Ader an den Stationen der oberen Pinos Cuates Ebene ermöglicht, die zwischen 6,50 und 7,00 Metern variiert. Allerdings durchschneidet keines der Bohrlöcher die gesamte Struktur, weshalb die in der Tabelle angegebene geschätzte tatsächliche Weite nicht die volle Weite der Ader widerspiegelt. Der Grund dafür ist, dass die Bohrlöcher von den Stollen innerhalb der Struktur aus gebohrt werden und somit in Richtung Liegende oder Hängende verlaufen, jedoch niemals die gesamte Struktur durchqueren.

Leider führten Oxidation und Zerklüftungen des Gesteins in einigen Bohrlöchern zu sehr geringen Kernausbeuten, die lokal im Durchschnitt bei nur 20 % lagen. Da das Gold-Silber sehr feinkörnig ist (50 bis 80 Mikrometer gemäß den am 2. Juni 2026 veröffentlichten mineralogischen Untersuchungen), ist es wahrscheinlich, dass ein Teil davon durch das bei den Bohrungen verwendete Wasser ausgewaschen wird. Zwar waren die Bemühungen des Auftragnehmers zur Verbesserung der Ausbeuten teilweise erfolgreich, doch werden zusätzlich Kontrollen durchgeführt, indem Proben aus der Gesteinswand entnommen und der anfängliche Abschnitt einiger Bohrlöcher erneut beprobt wird. Sollten diese Maßnahmen zu einer Verbesserung der Untersuchungsgehalte führen, könnten einige Bohrlöcher erneut gebohrt werden.

Abbildung 2: Längsschnitt der historischen Pinos Cuates Mine mit den Standorten der Bohrstationen

Geologie

Die Dos de Mayo Ader ist die wichtigste mineralisierte Struktur im nördlichen Teil des Potrero Projekts. Sie verläuft in nordwest-südöstlicher Richtung und neigt sich mäßig bis steil nach Nordosten (siehe Abbildung 1). Es handelt sich um eine komplexe Struktur, die aus Verwerfungszonen aus rötlichem bis hellbraunem, tonhaltigem Material, subparallelen Adern und Stockwork besteht; ihr Hauptkörper ist jedoch als polymiktische Brekzie charakterisiert, die eckige bis subrunde Klasten aus Andesit und andesitischem Tuff (der Rhyolithklasten enthält), eine chalzedonische Quarzader, Quarz-Kalzit-Adern und gelegentlich eine kolloforme Quarzader enthält; all dies wird von einer Matrix aus chalzedonischem, kolloformem, kryptokristallinem und gitterförmigem Quarz, Silizifikation und rotbraunen Oxiden getragen. Eine hohlraumreiche Textur mit oxidgefüllten Boxwork-Strukturen ist ebenfalls häufig und beherbergt stellenweise feinkörniges sichtbares Gold.

Abbildung 3: Längsschnitt der historischen Pinos Cuates Mine mit den bisher gebohrten Bohrlöchern

Abbildung 4: Draufsicht- und Querschnittsansichten der Bohrlöcher von Station 1 auf der oberen Ebene der historischen Pinos Cuates Mine

Abbildung 5: Draufsicht- und Querschnittsansichten der Bohrlöcher von Station 2 auf der oberen Ebene der historischen Pinos Cuates Mine

Die Dos de Mayo Ader befindet sich am Verwerfungskontakt zwischen einem darunter liegenden Andesitstrom und einem darüber liegenden andesitischen Tuff. Ihre charakteristische Alteration besteht aus Verkieselung (mäßig bis intensiv) und Oxidation (mäßig bis stark), begleitet von Halos aus argillischer Alteration und Oxidation. In den Alterationshalos einiger Bohrlöcher wurde Serizit beobachtet. Die andesitischen Trägergesteine sind von regionaler Propylitisierung betroffen.

Oxide wie Hämatit, Jarosit und Limonit deuten auf die Zerstörung primärer Sulfide hin. Eine Gold-Silber-Mineralisierung wurde zudem als Ginguro in grauen Bändern innerhalb des kolloformen Quarzes sowie als freies Gold in dunkelgrauen bis schwarzen Bändern aus kolloformem Quarz beobachtet.

Es gibt Hinweise auf mehrere Phasen hydrothermaler Aktivität: Brekziierung, Quarz-Silica-Ausfüllung, weitere Klüftung und mehr kolloformer Quarz-Chalcedon. Das Vorkommen von kolloformem Quarz, Brekziierung und Oxidation von Sulfiden steht im Einklang mit einer relativ flachen Lage innerhalb eines epithermalen Systems.

Die Oberflächenbohrungen werden voraussichtlich im September/Oktober beginnen und sollen Lücken zwischen den historischen Minen schließen sowie Erkundungen entlang des Fallens und des Streichverlaufs der Dos de Mayo Ader in Richtung Nordwesten ermöglichen. Auch andere mineralisierte Adern wie El Capulin und La Estrella werden erstmals gebohrt. Die kombinierten Ergebnisse werden dann zur Erstellung einer internen Ressourcenschätzung herangezogen, die wiederum als Grundlage für die Entwicklung eines vorläufigen Abbauplans dient.

QA/QC

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Ergebnisse wurden gemäß den Offenlegungsstandards für Mineralprojekte gemäß National Instrument 43-101 („NI 43-101“) veröffentlicht. Pinnacle hat angesichts des Stadiums des Projekts branchenübliche Praktiken für die Probenvorbereitung, -sicherheit und -analyse umgesetzt. Dazu gehörten branchenübliche QA/QC-Verfahren zur Überwachung der Qualität der Probendatenbank, einschließlich der Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialproben und Leerproben in Probenchargen in vorab festgelegten Abständen.

Kanal-Probenentnahmen wurde unter Verwendung von Hammer und Meißel über alle freiliegenden mineralisierten Strukturen hinweg durchgeführt. Das Protokoll für die Probenlängen legte fest, dass diese nicht länger als zwei Meter und nicht kürzer als 0,3 Meter sein durften. Die Adern neigen dazu, steil bis senkrecht abzufallen, so dass diese Proben die tatsächliche Mächtigkeit der Strukturen recht gut widerspiegeln. Die Proben wurden entlang des Streichens der Struktur oder schräg zum Hauptverlauf der Struktur entnommen.

Die Probenahme- und Untersuchungsdaten aus der Kernprobenentnahme sowie die Berichterstattung werden im Rahmen eines QAQC-Programms überwacht, das gemäß den bewährten Branchenpraktiken konzipiert wurde. Proben aus Bohrkernen der Größen HQ und NQ werden von Geologen von Pinnacle ausgewählt und vor Ort mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten. Die Hälfte des Kerns verbleibt vor Ort zu Referenzzwecken. Die Probenabstände variieren bei HQ-Kernen zwischen 0,2 und 1,5 Metern und bei NQ-Kernen zwischen 0,35 und 1,5 Metern, wobei die Proben so ausgewählt werden, dass geologische Kontaktzonen berücksichtigt werden.

Alle Proben wurden in vorab nummerierte Plastiktüten verpackt; jede Tüte enthielt einen nummerierten Anhänger und wurde mit Klebeband verschlossen und dann in Reisbeuteln in Chargen von maximal 40 kg verpackt. Anschließend wurden sie nummeriert, die Chargenbeutel mit Plastikbändern verschlossen und direkt an das SGS-Labor in Durango, Mexiko, zur Vorbereitung und Analyse geliefert. Das Labor ist nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Alle Proben wurden persönlich von dem Vertragsgeologen geliefert, der die Probenahme unter der Aufsicht der QP durchgeführt hatte.

Der SGS-Probenvorbereitungscode G_PRP89, einschließlich Gewichtsbestimmung, Zerkleinerung, Trocknung, Aufteilung und Pulverisierung, wurde gemäß den besten Praktiken der Branche angewendet, wobei alle Proben auf 75 % weniger als 2 mm zerkleinert, 250 g abgeteilte Proben pulverisiert und auf >85% mit einer Korngröße von weniger als 75 Mikrometern (μm) zerkleinert wurden. Alle Proben wurden unter Verwendung des Codes GA_FAA30V5 mit einer Feuerprobe an 30 g Proben mit einer Atomabsorptionsspektroskopie-Auswertung auf Gold analysiert. Zur Bestimmung von Ag, Zn, Pb, Cu und anderen Elementen wurde ein ICP-OES-Analysepaket (Induktiv gekoppeltes Plasma – Optische Emissionsspektrometrie) mit 33 Elementen und 4-Säure-Aufschluss durchgeführt (Code GE_ICP40Q12).

Qualifizierte Person

Herr Jorge Ortega, P. Geo, eine qualifizierte Person, die gemäß National Instrument 43-101 unabhängig von Pinnacle ist und der Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Projekt Potrero ist, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft, verifiziert und zur Veröffentlichung freigegeben.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in 3 km Entfernung.

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, vorbehaltlich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potential für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen Argosy Goldmine und dem angrenzenden North Birch Projekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: “Robert A. Archer”

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Email: info@pinnaclesilverandgold.com

Tel.: +1 (236) 455-3238

Webseite: www.pinnaclesilverandgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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Die Pinnacle Silver and Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,067EUR auf Tradegate (17. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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